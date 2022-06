Vývojář Sonic Origins „není příliš spokojen“ se současným stavem skupiny Remastered

Simon Thomley, vývojář Sonic Origins, zaútočil na Segu po rockovém uvedení Remaster Collection.

Thomley, který je zakladatelem Headcannon, studia společného vývoje pro Sonic Origins, má Přešel jsem na Twitter Aby si Sega vybil své frustrace, údajně do hry zavedl „divoké brouky“.

„Je to frustrující,“ řekl. „Nebudu lhát a říkat, že s tím, co jsme dodali Sege, nebyly žádné problémy, ale to, co je v Origins, také není to, co jsme dodali. Integrace přinesla některé divoké chyby, o kterých si konvenční logika myslí, že jsou naší odpovědností – spousta nejsou.“

To je frustrující. Nebudu lhát a říkat, že s tím, co jsme dodali pro Segu, nebyly žádné problémy, ale to, co je v Origins, také není to, co jsme dodali. Integrace přinesla některé divoké chyby, o kterých si konvenční logika myslí, že za ně neseme odpovědnost – mnoho z nich ne.

Headcannon dříve spolupracoval se Segou na dobře přijaté Sonic Mania v roce 2017. Na Sonic Origins pomohl přetvořit skupinu Sonic 3 & Knuckles. Thumley však nyní tvrdí, že on a jeho tým pracovali hlavně na „samostatném projektu, který se pak ponořil do něčeho úplně jiného“.

„Věděli jsme, že dojde k velké časové tísni a pracovali jsme na místě, abychom tomu čelili, dokud nebyl vyroben a uvolněn,“ řekl Tomley. „Znovu mohu převzít odpovědnost za své chyby a chyby svého týmu a některé tam byly. Některé skutečné chyby, některé ignorované, některé uspěchané věci, některé věci, kterých jsme si všimli, ale nebylo nám dovoleno je na konci opravit. Není to dokonalé.“ vůbec a někteří z nás ano. Je to složité.“

Tomley v podstatě uvedl, že on a jeho tým nebyli spokojeni se stavem hry.

Od jeho vydání byla náruživými fanoušky hlášena řada chyb a problémů ovlivňujících Sonic Origins a celkový ohlas byl již méně než pozitivní.

„Jsem velmi hrdý na svůj tým za výkon pod tímto tlakem, ale každý z nás je velmi nespokojen se stavem aktiv a dokonce i komponenty Sonic 3,“ řekl. „Nebyli jsme nadšeni stavem před vykreslením, ale mnohé bylo mimo naši kontrolu.“

Fanoušci Sonic byli zklamáni množstvím chyb, jako je například uvíznutí Tails mimo obrazovku v Sonic 2, stejně jako problémy s částicemi a případy, kdy Sonic uvízly na kopcích.

„Požádali jsme o velké opravy těsně před předložením, ale nebyly povoleny kvůli pravidlům pro předkládání a schvalování,“ řekl Tomley. „Ptali jsme se na zpoždění brzy a často, ale bylo nám řečeno, že to není možné. Nabídli jsme, že se vrátíme pro opravy a aktualizace po vydání – zatím nevíme, jestli k tomu dochází nebo ne.“

Dodal: „Chceme tyto problémy řešit. Poskytli jsme spoustu zpětné vazby během a po vývoji jak pro Origins, tak pro integraci Sonic 3. Udělali jsme velký kus práce po tréninku, abychom věci napravili, podpořili Segu a připravte se na budoucí aktualizace.“

Jinde fanoušci Sonic nebyli spokojeni poté, co Sonic Origins nahradil původní soundtrack pro Sonic 3, zatímco tvůrce Sonic Yuji Naka stáhl svůj návrh, že Michael Jackson byl zapojen do těchto původních skladeb.

