Nenechte si ujít tuto úžasnou fotografii explodující černé díry

Astronomové zachytili úžasný snímek supermasivní černé díry, která vybuchla ve vzdálenosti více než 12 milionů světelných let od Země. Snímek pochází z rádiových emisí z aktivního napájení černé díry. Podle astronomů snímek zabírá 16 úplňků vedle sebe.

Snímek zachycený z rádiových vln kolem erupce černé díry

podle Uvolnění, Na snímku je černá díra Centaura A, obří eliptické galaxie, která se nachází 12 milionů světelných let od naší planety. Astronomové říkají, že když plyn a další částice spadnou do černé díry, exploduje a nakrmí se částicemi. Poté se „rádiové bubliny“ vyvržené černou dírou rozpínají téměř rychlostí světla. Tyto bubliny pak rostou stovky milionů let.

Zachytili obraz černé díry explodující ze Země. Při tomto pohledu astronomové říkají, že erupce má stejnou délku jako 16 úplňků vedle sebe. Tento konkrétní snímek pořídili dalekohledem Murchison Widefield Array (MWA) v západní Austrálii. Astronomové také říkají, že jde o nejkomplexnější snímek explodující černé díry, jaký jsme kdy pořídili. A objevný papír Vyšlo to v časopise přírodní astronomie.

Supermasivní černá díra ve středu spirální galaxie

Rádiové vlny na snímku pocházejí ze všech částic, kterými se černá díra živí, říká Dr. Benjamin McKinley z Curtin University.

„Tvoří disk kolem černé díry, a když se materiál oddělí v blízkosti černé díry, na obou stranách disku se vytvoří silné výtrysky, které vyvrhnou většinu materiálu zpět do vesmíru, na vzdálenost možná přes milion světelných let,“ řekl. v tiskové zprávě.

Řekl také, že pozorování, která provedli dříve, se nedokázala vyrovnat s extrémní jasností erupce černé díry. To zkreslilo obraz kolem výstupů. Nyní však tento nový snímek poskytuje hlubší pohled na podrobnosti o sopečné erupci.

Dr. McKinley také řekl, že protože je Centaurus A tak blízko Země, můžeme se z pozorování černé díry ve středu této galaxie mnohému naučit. Vědci pak mohou výzkum využít ke zvýšení našich znalostí Jak fungují černé díryA jak se neustále živí částicemi kolem sebe.

