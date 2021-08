Bitva Burnleyho s vlky o anglického obránce, soupeři anglické Premier League komunikují o útoku záložníka

Zatímco v klubu jsou zapsáni evropští fotbalisté, v Eric Peters (Nizozemsko), Johann Berg Gudmundsson (Island) a Mate Vedra (Česká republika) a novozélandském reprezentantovi Chrisi Woodovi jsou všichni čtyři podepsáni z klubů v této zemi s Belgií záložník Stephen Devore, poslední hlavní hráč, který se podepsal z kontinentu, přišel z Anderlechtu v roce 2016.

Pace to ale chce změnit.

Řekl: Rozhodně přemýšlet.

„Myslím si, že kolem nás jako organizace a klubu je spousta mylných představ a co klub chtěl dělat, co by mohl dělat, mohl dělat a bude dělat.

“Protože to, co vidíte, je výsledek, nevylučujete proces toho, co se stane.”

“Je třeba udělat rovnováhu, a to ve třech kusech.”

“Nemůžete otřást týmem tak, aby osoba, která přijde, nebyla produktivní ani užitečná pro tým při dosahování jeho cílů.”

“Musíte se také podívat na strukturu nákladů na získání a udržení jak výplatní stránky, tak se musíte podívat jak na svůj herní styl, tak na své ambice jako klubu.”

“Všechny tyto faktory vstupují do toho, o čem mluvíme.”

„Takže někdo vyhodí opravdu skvělého hráče a řekne:„ Bylo by skvělé ho dostat z Itálie. “

Ale to je ‘opravdu zapadnou do týmu, zapojí se komunitou, trénují nebo je to jen totální kopanec’?

“Takže na to musíš pořád myslet.”

“Chceme prostřednictvím akademie přinést více talentů na menší úrovni? Jasně.”

“Podíváme se ven? Jasně.”

“Podíváme se na kulturu klubu, týmu a jednotlivce? Ano, rozhodně to musíme udělat.”

“Myslím si však, že můžeme být v myšlení širší a doufám, že to bude možné, i když Covid nebyl v tomto ohledu přátelský s nikým z nás a tento proces se musí nadále vyvíjet.”

„Jsme v ranních hodinách velmi dlouhého závodu.“

Je známo, že Crystal Palace zajistil nabídku 5 milionů liber na záložníka Watfordu Willa Hughese. Bylo navrženo, aby správní rada Eagles jejich nabídku nepřijala, ačkoli manažer Patrick Vieira má zájem získat tvůrce hry na palubu. (Daily Mail) (Foto Richard Heathcote/Getty Images) Foto: Richard Heathcote

Po prodeji Tammy Abraham Romům za 34 milionů liber pravděpodobně Chelsea pravděpodobně učiní poslední nabídku na poslání obránce Sevilly Jules Conde. Navrhuje, že posílení jejich financí by mohlo pomoci financovat velký přesun peněz francouzské internacionály. (Sportovní svědek) (Foto Fran Santiago/Getty Images) Foto: Fran Santiago

Arsenal doufá, že podepíše Martina Odegaarda s Realem Madrid za 30 milionů liber a bude připraven tento víkend čelit Chelsea v Premier League. V minulé sezóně zapůsobil na hostování v Arsenalu. (Sky Sports) (Foto Fran Santiago/Getty Images) Foto: Fran Santiago