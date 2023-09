Jak se britská dědická daň srovnává v mezinárodním měřítku

Možnost konzervativního plánu na změnu systému dědické daně se objevila tento týden, přičemž Financial Times uvedly, že poradci z Downing Street diskutovali o snížení nebo zrušení daně, aby podpořili voličskou podporu před všeobecnými volbami v příštím roce. FT Money se zabývá srovnáním systému dědické daně ve Spojeném království s jinými rozvinutými ekonomikami.

Nízká mzda IHT

Dědická daň je často označována jako „nejspravedlivější“ daň na světě Ankety. Dawn Register, vedoucí řešení daňových sporů v účetní firmě BDO, se domnívá, že je to proto, že „je kolem toho spousta emocí“. [IHT] Protože to souvisí s něčí smrtí.“

Tuto částku však ve Spojeném království zaplatí jen velmi málo lidí. Nejnovější čísla ukazují, že za IHT budou odpovědná méně než 4 procenta nemovitostí. Podle údajů OECD má Spojené království jednu z nejvyšších prahových hodnot pro osvobození od daně z nemovitostí, pouze Itálie a USA – kde daň platí 0,2 procenta nemovitostí – vyšší. Naproti tomu v Belgii 48 procent dědictví přitahuje daně, zjistila OECD.

Spojené království je také jednou z pouhých tří zemí, spolu s Dánskem a USA, které zdaňují majetek zesnulých dárců. Jiné země uvalují na příjemce daně.

Mnoho zemí OECD neukládá dědické daně, včetně Austrálie, Rakouska, České republiky, Kanady, Izraele, Nového Zélandu, Norska, Slovenské republiky a Švédska. Většinou zrušili dědické daně před desítkami let – v době, kdy byly daňové škrty běžné –, přičemž mnozí z nich daně opustili ještě před vypuknutím finanční krize. Pouze Česká republika a Norsko upustily od daní teprve nedávno, v roce 2014.

Země, které vybírají dědické daně, inkasují z poplatků pouze malou část svých celkových daňových příjmů. Výzkum OECD ukázal, že příjmy z dědických, majetkových a darovacích daní přesáhly 1 procento celkových daní pouze ve čtyřech zemích OECD: Belgii, Francii, Japonsku a Jižní Koreji.

Ve Spojeném království se očekává, že příjmy z dědické daně v tomto daňovém roce dosáhnou přibližně 7 miliard liber, což představuje pouhých 0,7 procenta vybraných daní, uvádí zpráva, kterou tento týden zveřejnil Institut pro fiskální studie. To staví Spojené království na střední až nejvyšší pozici, pokud jde o příjmy vybrané jako podíl na celkových daňových příjmech, ačkoli příjmy jsou pouze jedním ze způsobů, jak posoudit účinnost daně.

„Kupodivu nejsme na tom špatně, pokud jde o množství peněz, které vybíráme [from IHT] „Pro jiné země to však stále není tolik,“ říká Emma Chamberlain, právnička, která se specializuje na dědickou daň a trusty. „Ale nepochybuji o tom, že je to nespravedlivá, svévolná a příliš složitá daň. Lidé, jejichž hlavní bohatství je svázáno v jejich domovech, mohou ve skutečnosti darovat mnohem menší částku než ti, jejichž bohatství je likvidnější.“

Existuje mnoho důvodů pro to, říká. „Myslím, že absolutním zabijákem IHT je paušální sazba, která dosahuje až 40 procent,“ říká. „Jakmile získáte vysoké úrokové sazby, budete hodně zředění a pak se dočkáte nespravedlnosti, vyhýbání se a lobbování. [for more exemptions]“.

Vysoké hodnocení

Hlavní sazba dědické daně ve Spojeném království ve výši 40 procent je mezinárodně považována za vysokou.

Výzkum OECD také ukazuje, že Spojené království je neobvyklé v uplatňování paušálních sazeb na dědické daně. 15 zemí OECD zahrnutých do studie uplatňovalo progresivní sazby – kde sazba daně roste s hodnotou dědictví – a v případě Belgie dosahovaly 80 procent. Naproti tomu sedm zemí, včetně Spojeného království, zavádí pevné ceny. Spojené království mělo nejvyšší rovnou daňovou sazbu ve výši 40 procent, sdílenou se Spojenými státy.

V praxi možnost žádat o bonusy a výjimky znamená, že průměrná efektivní daňová sazba – sazba, kterou nemovitosti skutečně platí – je podle agentury Reuters mnohem nižší, činí 13 procent. Data Od HM Revenue & Customs. Ale lidé „to tak nevidí“, i když jim je rozdíl vysvětlen, říká Chamberlain. Věří, že lidé „nesnášejí“ 40procentní číslo a je pravděpodobnější, že se mu budou snažit vyhnout, než kdyby to bylo kolem 20 procent.

Systém dědické daně ve Spojeném království trpí „nešťastnou kombinací“ vysoké sazby, „což je nepopulární a podporuje vyhýbání se daním“ a „příliš velkorysých výjimek (které umožňují vyhýbání se daním)“, říká Dan Needle, daňový právník a zakladatel Tax Policy Associates. . .

„Dánsko, Nizozemsko a Německo vybírají stejnou částku daní jako my, ale za výrazně nižší sazby,“ dodává.

„Ne progresivní“

Zpřísněním výjimek a výjimek Needle říká, že Spojené království by mohlo vytvořit „spravedlivější a efektivnější“ systém dědické daně použitím peněz získaných z méně štědrého systému úlev ke snížení sazby.

Institut pro fiskální studia tento týden vládě Spojeného království doporučil, aby odstranila „zvláštní zacházení“ s obchodním majetkem, určitými typy akcií, zemědělským majetkem, důchody a domy, které přešly na přímé potomky.

„Tyto výjimky a výjimky otevírají cesty, jak se vyhnout dědické dani,“ říká David Sturrock, hlavní výzkumný ekonom z Institutu pro fiskální studia. „Je to nákladné, nespravedlivé a zkresluje to ekonomická rozhodnutí. příjem.”

Needle dodává, že výjimka IHT pro cizí majetek by měla být zpřísněna pro rezidenty mimo Spojené království. Tato výjimka má skončit po 15 letech, kdy se osoba stane rezidentem Spojeného království. Pokud však jednotlivci před tímto okamžikem vloží majetek mimo Spojené království do svěřenského fondu, majetek může zůstat trvale bez IHT pro jejich potomky.

Jiní poradci deníku Financial Times řekli, že viděli použití výjimky, aby bylo možné převádět obrovské sumy peněz, aniž by byla uvalena dědická daň.

„Daň, která je teoreticky velmi progresivní, se ukazuje jako progresivní pouze pro vyšší střední třídu – která je dost bohatí, aby dostala daň, ale ne tak bohatí, aby se jí vyhnula,“ říká Needle.

„Střední třída neplatí nic (na rozdíl od velké části kontinentu). Bohatí platí (relativně) mnohem méně než vyšší střední třída.“