Nebojte se Merkelové! Evropská unie to nedělá špatně – Politico

Paul TaylorPřispívající redaktor POLITICO, píše sloupek „Evropa jako celek“.

PAŘÍŽ – Minulý měsíc vykreslila Angela Merkelová rozhodně ponurý obraz stavu Evropské unie poté, co se jako německá kancléřka zúčastnila 107. a možná i posledního summitu EU. Ale měla pravdu?

Je těžké se hádat s tak ostříleným praktikem, který byl v místnosti přes krize související s globálním finančním systémem, eurozónou, ruskou agresí proti Ukrajině, masovou imigrací, brexitem a nyní právním státem v Polsku a Maďarsku. Je však možný optimističtější výklad pokroku v evropské solidaritě a integraci.

Ostřílená středopravicová vůdkyně, která posledních 16 let uzavřela zásadní pakty pro udržení Evropské unie pohromadě, ve svých komentářích na rozloučenou vyjádřila své vážné znepokojení nad tím, že je stále obtížnější najít kompromis kvůli „odstředivým silám“ nacionalistický blok 27. A varovala před „začarovanou spirálou konfliktu, která se stále rozšiřuje“ mezi Bruselem a Polskem.

Rok 2021 byl však také přelomovým rokem, ve kterém Evropská unie poprvé úspěšně zahájila kolektivní půjčování na finančních trzích a financovala ozdravný program ve výši 750 miliard EUR, který již vykazuje ekonomické výhody, a to ještě předtím, než bude většina peněz vyplacena. Brusel je skutečně schopen prodávat dluhopisy až do roku 2058 za lepších podmínek než Německo, což ruší dlouhotrvající varování, že úvěry EU budou stejně dobré jako její nejslabší článek.

Nadšené objetí těchto nových bezpečných aktiv ze strany trhu ukazuje důvěru investorů, že EUR zde zůstane. Německo a jeho spojenci trvali na tom, že se jednalo o jednorázový krizový management, nikoli o zrod dlouho doutnajícího „mezinárodního dluhopisu“ nebo „dluhové unie“. Ale nadcházející středolevé koaliční strany v Berlíně již diskutují o dalším evropském fondu, který by měl být financován davovým půjčováním, tentokrát s cílem umožnit masivní veřejné investice do zelené energie a digitálních sítí.

Rok 2021 byl také rokem, kdy Evropská komise zavedla masivní program hromadného nákupu vakcín, který dosáhl svého cíle proočkovat 70 procent dospělé populace po počátečních zpožděních – často kvůli problémům s jediným dodavatelem. Zajistila, aby všechny členské země měly včasný, spravedlivý a dostupný přístup k vakcínám, spíše než aby se zapojovaly do sousedského žebráckého závodu o národní výhody.

V tomto roce si EU také stanovila standard v rychle se rozvíjejícím sektoru udržitelného financování zahájením největší světové emise zelených státních dluhopisů v rámci svého fondu obnovy.

Kromě toho Evropská unie upevnila svou vedoucí úlohu v celosvětovém boji proti změně klimatu a dohodla se na ambiciózních cílech a konkrétních plánech na snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030. S cílem souhlasily i ty nejkonzervativnější evropské země nebo země závislé na uhlí. , přesto bohatší země EU přislíbily větší finanční podporu na energetickou transformaci.

Každý z těchto úspěchů byl výsledkem měsíců vyjednávání a nedůvěry, které často přitahovaly mnohem větší pozornost médií než samotné konečné dohody, a když k nim došlo, někdy byly odmítnuty jako „staré zprávy“. Novinkou novin jsou vraky vlaků, nikoli vlaky, které přijedou včas. Jak se často připisuje jinému německému kancléři Otto von Bismarckovi, „Zákony jsou jako klobásy, je lepší je nevidět vyrábět.“

Každému novému milníku evropské integrace nevyhnutelně předcházejí desítky setkání s ministry, úředníky a zákonodárci, které končí neshodou. Ministři a úředníci bojují jako hlodavci v pytli za své národní nebo institucionální zájmy; Poslanci vyjadřují svou nelibost (většinou z nedostatku pravomocí), a když nakonec dojde k dohodě, často je přivítá chvalozpěvy aktivistů naštvaných, že výsledek neodpovídá jejich ideálům. Bylo to tak někdy. Evropská unie vypadá z dálky působivější než v každodenních detailních záběrech.

Merkelová má samozřejmě stále pravdu, že existují důvody k obavám z hlubokých rozporů mezi Východem a Západem v Evropské unii v otázkách hodnot, jako je nezávislost soudů, svoboda médií, azyl a imigrace a práva žen, gayů. , bisexuální a transgender lidé. A má pravdu, když varuje, že Evropa zaostává za svými ambicemi stát se nejinovativnější znalostní ekonomikou světa a že jí hrozí nadměrná regulace inovací a podnikání k smrti.

Interpretace hodnot Perského zálivu podle zvláštního poradce však stojí za zvážení. Tvrdila, že země jako Polsko a Maďarsko neměly takové štěstí jako západní Evropa při obnově své demokracie, suverenity a tržní ekonomiky po druhé světové válce. Po nacistické tyranii zažili před pádem Berlínské zdi v roce 1989 čtyři desetiletí sovětské komunistické nadvlády.

Když byli Poláci a Maďaři konečně schopni vstoupit do Evropské unie a ze své vlastní vůle podepsat smlouvy, které zakotvovaly zásady, které jejich vlády dnes porušují, vstoupili Poláci a Maďaři do unie, kterou ostatní utvářeli po desetiletí způsobem, který ne vždy odrážel jejich národní tradicemi. Totéž platilo pro Spojené království a víme, jak to skončilo.

Vyhlídky však nemusí být tak chmurné, jak naznačovala Merkelová, mimo jiné proto, že EU je velmi oblíbená u Poláků a Maďarů, kteří dostávají z rozpočtu EU značné čisté peníze. Bruselská výzva může pomoci de facto polskému vůdci Jaroslavu Kaczynskému a maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi shromáždit své zastánce tvrdé linie, ale průzkumy veřejného mínění naznačují, že jejich výzva již nemá většinovou podporu v žádné zemi.

Orbán čelí výzvě sjednocené proevropské opozice, která před volbami v příštím roce kolísá v průzkumech s jeho stranou Fidesz. a Průzkum proběhl minulý měsíc Zjistilo se, že téměř tři čtvrtiny Poláků se domnívají, že by vláda měla zrušit některé nebo všechny reformy soudnictví, které podle EU porušují evropské právo. Ve stejné čtvrti už čeští a slovenští voliči vyloučili své populistické lídry, kteří se snažili hrát na euroskeptické karty.

Merkelová má ve svém varování pravdu, navzdory velkému pokroku, který Evropská unie letos udělala. Navzdory varování před obtížemi udržet Evropskou unii jednotnou a posouvat se kupředu je sklenice plná více než z poloviny.