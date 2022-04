Německo souhlasilo s odesláním těžkých zbraní na Ukrajinu po zásadní změně politiky

Ministryně obrany Christine Lambrechtová oznámila závazek dodat protiletadlové systémy Gibbard během úterního setkání představitelů mezinárodní obrany na americké letecké základně v Ramsteinu v Německu.

„Včera jsme se rozhodli, že podpoříme Ukrajinu protileteckými systémy… což je přesně to, co Ukrajina nyní potřebuje k zabezpečení vzdušného prostoru ze země,“ řekl Lambrecht během setkání na základně.

To je významné, protože je to poprvé, co Německo souhlasilo s poskytnutím tohoto typu těžkých zbraní Ukrajině během boje proti ruské invazi. Systémy Gepard byly vyřazeny z aktivního provozu v Německu v roce 2010.

Německo se zpočátku bránilo výzvám dodávat Kyjevu zbraně a souhlasilo pouze s poskytnutím humanitární pomoci a lékařského vybavení. Tento přístup byl v souladu s desetiletou německou politikou nedodávat do krizového regionu smrtící zbraně.