Brazilský prezident Jair Bolsonaro je v nemocnici

Rio de Janeiro – prezident Jair Bolsonaro z Brazílie V pondělí byl letecky převezen do Sao Paula a převezen do nemocnice k ošetření možného zablokování žaludku poté, co na dovolené v jižním státě Santa Catarina pociťoval bolesti, uvedla jeho kancelář a nemocnice.

Byl převezen do nemocnice Villa Nova Star, kde podstoupil vyšetření v péči doktora Antonia Luise Maceda, chirurga, který pak pana Bolsonara léčil. bodl V roce 2018, během své prezidentské kampaně. Stav pana Bolsonara je stabilizovaný, uvedla nemocnice s tím, že na jeho péči dohlíží pět lékařů.

v Zveřejněno na TwitteruBolsonaro řekl, že se „v neděli po obědě začíná cítit hůř“. Napsal, že po příjezdu do nemocnice ve 3 hodiny ráno mu byla zavedena nazogastrická sonda, kterou lze odvádět tekutinu ze žaludku pacienta se střevní neprůchodností. Prezident, který do tweetu přidal fotografii z nemocnice, uvedl, že budou provedeny další testy, aby se zjistilo, zda je nutná operace.