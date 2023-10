Jižně od Neapole zasáhlo druhé zemětřesení za týden

Solvatara je mělký sopečný kráter v Pozzuoli nedaleko Neapole, který je součástí Flegraine Fields nebo vulkanické zóny Campi Flegrei. Je to spící sopka, která stále vydává proudy páry se sirnými výpary.

Řím

CNN

—



Jižně od italské Neapole zasáhlo v úterý zemětřesení o síle 4,0, jen několik dní poté, co tato sopečná oblast utrpěla nejsilnější zemětřesení za posledních 40 let, uvedl italský Národní ústav geofyziky a vulkanologie (INGV).

Italský hasičský sbor uvedl, že při nedávném zemětřesení došlo k menším škodám na budovách, ale nikdo nebyl zraněn. Zemětřesení o síle 4,2 stupně Richterovy škály 27. září otřáslo regionem a bylo cítit až v Římě.

Campi Flegrei, také známý jako Flegraine Fields, je vulkanická oblast s mnoha starověkými sopkami starými 39 000 let.

Seismická aktivita v regionu, který sahá 200 kilometrů (125 mil) pod Neapolským zálivem a ostrovy Ischia a Capri, letos zesílila, protože region byl před nedávnými zemětřeseními svědkem mnoha malých zemětřesení. Campi Flegrei zažívá seismický jev známý jako bradyseismus, který je určován cykly postupného stoupání a klesání země.

Poslední velká erupce Campi Flegrei byla v roce 1538 a vytvořila novou horu v zálivu. V roce 2023 zatím Campi Flegrei zaznamenalo 2868 zemětřesení, včetně 1118 jen v srpnu.

Carlo Doglioni, prezident INVG, svědčil o potenciálních výsledcích před výborem pro životní prostředí italské Sněmovny reprezentantů 28. září.

Řekl: „Pokud jde o vývoj situace v Campi Flegrei, existují dva možné scénáře: nejlepší je, že pokračující vulkanická krize skončí, jak se stalo v letech 1983-1984, a nejhorší je erupce podobná erupci v roce 1538. “

„Je to vývoj, který neznáme a sledujeme.“

Během období bradyismu od roku 1983 do roku 1984 se země zvedla o 3,5 metru (11,5 stop).

INGV požádala neapolský magistrát, aby provedl evakuaci některých obyvatel nejblíže sopečné oblasti Chcete-li zkontrolovat nejrizikovější místa K základnímu strukturálnímu poškození způsobenému nadzvedáváním půdy. Většina dotčených budov byla postavena v posledních 20 letech.

Italský úřad civilní ochrany odhaduje, že nejméně 800 000 lidí žije v označené „žluté zóně“ a 500 000 lidí v „červené zóně“, což je nejzranitelnější oblast poblíž seismické zóny.

Naposledy byl evakuační plán testován v roce 2019. Místní obyvatelé však požadovali aktualizovaný plán, který by nastínil, co by se mělo stát v případě erupce.