Funkce ukrajinské pohyblivé rodiny Mafka: Píseň lesaUkrajinský film, který se tento týden promítá na filmovém festivalu v Annecy, se podle producenta a distributora filmu FILM.UA Group stal nejvýdělečnějším ukrajinským filmem všech dob.

Údajně přivítal na Ukrajině 1,2 milionu lidí, a to do konce května od svého vydání 2. března.

Mafka Skupina FILM.UA jej také prodala do více než 80 oblastí. Vzhledem k velké ukrajinské diaspoře po celé Evropě v důsledku probíhající ruské invaze je nyní film uváděn v původní ukrajinské verzi a dabované verzi na velkých územích.

Podrobnosti o pokladnách nejsou k dispozici všude. V drtivé většině zemí, kde je uvedena ukrajinská verze filmu, jsou tato čísla automaticky zahrnuta do [overall] Řekl to mluvčí Film.UA.

Patří mezi ně Německo, kde ukrajinská verze od svého vydání na konci dubna vydělala 744 555 EUR (796 055 USD) a dosáhla 105 350 vstupů. Německá jazyková verze byla vydána v Německu, Rakousku a Švýcarsku dne 7. června.

V Nizozemsku, kde vydání začalo 19. dubna, vydělala ukrajinská verze 76 680 eur kromě 469 976 eur, které vybrala dabovaná verze. O vydání v Beneluxu se stará Justentertainment.

Ve Francii, kde byl poprvé uveden 29. března Universal Pictures Content Group a KMBO, obě verze filmu dohromady získaly přibližně 540 000 diváků.

V Itálii, kde měl film premiéru 20. dubna, se prostřednictvím Notorious Pictures prodalo 186 000 vstupenek.

Ve Španělsku a Andoře je to 828 210 eur a 141 655 vstupů přes Selecta Vision.

Vydání ve Spojeném království je naplánováno na 28. července a má na starosti Dazzler/Miracle. Martin Myers, generální ředitel Miracle Communications, potvrdil, že film bude uveden v britských kinech v anglickém dabingu a v původní ukrajinské verzi. Film bude uveden na více než 100 obrazovkách ve Velké Británii. Myers navrhl, že ukrajinskou verzi pravděpodobně zobrazí 15–20 webů.

„Filmy budou mít příležitost promítat se v ukrajinštině, pokud budou chtít,“ řekl Myers.

Dalšími potvrzenými distributory filmu jsou Italia Film pro MENA, Rialto Distribution pro Austrálii a Nový Zéland, BLITZ Group pro Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Albánii, Severní Makedonii a Kosovo, The Filmbridge pro Mongolsko, Cinemundo pro Portugalsko, Vertical Distribution pro Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko, Skyline pro Vietnam, Monolith Films pro Polsko a Cinemart. do České republiky.

Mafka: Píseň lesa je 3D počítačově animovaný film založený na ukrajinském folklóru, který režírovali Oleg Malamuz a Oleksandra Ruban a produkovali Irina Kostyuk, Anna Eliseeva a Igor Olesov. Film, který se vyvíjí několik let, podpořily Státní filmová agentura Ukrajiny, Ministerstvo kultury a informační politiky Ukrajiny (MKIPUkraine) a Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID).

Projekt prošel Cartoon Movie v roce 2018 a 108. Teaser byl představen na trhu obsahu MIFA v Annecy v roce 2017.

Animagrad Animation Studios, součást Film UA, tento týden v Annecy představuje verzi filmu pro televizní seriál. Tento 3D animovaný projekt se skládá z 12 epizod, z nichž každá trvá 26 minut. Seriál je prequelem k filmu. „Šedesát pět procent aktiv bylo dokončeno a připraveno k použití,“ uvedly producentky Irina Kostyuk a Anna Eliseeva. Postavy a místa budou převzaty z celovečerního filmu. Scénář a ostatní prostředky jsou stále v raných fázích vývoje. Jsme v procesu zajišťování rozpočtu a zkoumání koprodukčních příležitostí.“

Seriál vzniká ve spolupráci s evropským animačním studiem TeamTO.