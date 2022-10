Jamie Hooper vede projekt All In & Win v EuroHockey: European Hockey Federation

Jamie Hooper byl pověřen vedením EuroHockey All In & Win, programu financovaného EU s cílem přispět k přijetí LGBT+ ve sportu a vytvořit bezpečné a inkluzivní klima.

Představovalo by to důležitou další etapu v neuvěřitelné chartě EHF, jejímž cílem je zajistit, aby každý, na každé úrovni, od zasedací místnosti po stadion, měl stejné příležitosti, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, náboženství nebo úroveň dovedností.

Hooper je dlouholetým přítelem a spolupracovníkem EHF, protože se stal jedním z prvních účastníků mládežnické rady před více než deseti lety. Prostřednictvím této cesty pomáhal organizovat akce ParaHockey a Hockey5s a také tréninkové kliniky. Od té doby se mládežnická skupina rozrostla z počáteční skupiny čtyř lidí na síť více než 200 mladých lidí.

Byl také mezinárodním rozhodčím jak interně, tak externě, zatímco jeho pracovní život se zaměřuje na rovnost, diverzitu a inkluzi ve sportu prostřednictvím rolí v Hockey Wales, Sport England a jeho současného poradenství, které začal v loňském roce.

To vedlo k vedoucí roli v účasti LGBT+ v těchto rolích. Je také viceprezidentem Gay Games, což je čtyřletá multisportovní událost označovaná jako LGBT+ olympiáda.

„Když se objevil tento projekt, rozhodně jsem využil příležitosti,“ řekl Huber o svém zapojení.

„To souvisí se spoustou toho, co dělám v práci, hokeji a mé vášni. Je to obrovská příležitost a rád se k ní připojím. Je to opravdu dobrá skupina lidí zapojených do projektu, kteří mají skutečný zájem se učit a dělat změnu.“

All In & Win je společný podnik mezi hokejem a fotbalem, který zažije prvních šest měsíců shromažďování dat, předkládání názorů lidí a sbírání živých zkušeností a nápadů, jak věci zlepšit.

Je součástí programu Erasmus+ a bude probíhat ve spolupráci s Evropskou sítí pro rozvoj fotbalu, Německou sportovní univerzitou, Kyperskou univerzitou, Nadací Johna Blankensteina, Rumunským fotbalovým svazem a Maltským fotbalovým svazem.

Prostřednictvím tohoto procesu sběru dat bude skupina trávit čas vývojem řešení a sestavováním nápadů, které je třeba otestovat s řadou pilotních skupin, včetně Katalánského hokejového svazu a Českého hokejového svazu.

Tyto orgány budou užitečné při testování hodnoty myšlenek. Budou mít různé výzvy a pracovat různými způsoby. Bylo by skvělé to poznat, vidět, jakého pokroku lze dosáhnout.

„Pokud to uděláme správně, pomůže to všem – více lidí hraje, více dobrovolníků, vedení atd.

„Je skvělé mít spojení s fotbalem, ale hokej bude mít také opravdu dobrou příležitost a je zde velký potenciál do budoucna.

„Víme, že hokej je velkou součástí gay her a Euro her. Pink Hockey nabízí ty ligy, které jsou sítí LGBT+ hokejistů po celém světě, takže jejich větší zapojení do mainstreamového poskytování hokeje je opravdu vzrušující.

„Má velký potenciál posunout kampaň Stejně úžasné kupředu.“

***

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a názory jsou pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a názory Evropské unie nebo programu Erasmus+. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost .