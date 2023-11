Blinken přijíždí do Izraele, když se blíží obnovení války v Gaze

Komentář k tomuto příběhu komentář Přidejte do svých uložených příběhů Pamatuje

TEL AVIV — Ministr zahraničí Antony Blinken stráví čtvrtek v Izraeli, kde bude tlačit na jeho vůdce, aby výrazně posílili ochranu pro palestinské civilisty v Gaze, až začne další fáze války, a prosadili americký plán správy věcí veřejných pro Západní břeh Jordánu. a Pásmo Gazy. Jakmile boj skončí.

Je to již třetí návštěva Blinkena v regionu od doby, kdy Hamas 7. října zaútočil na Izrael. Známky Vývoj vztahu Bidenovy administrativy s vysokými izraelskými představiteli od začátku nepřátelských akcí. To, co začalo jako strategie „medvědího objetí“, silně podporované prezidentem Bidenem, se stalo strategií, ve které se američtí představitelé, čelící rostoucímu odporu doma i v zahraničí, distancovali od izraelské taktiky spálené země a prosazovali cílenější přístup na bojišti. .

V současné době snahy USA zahrnují tlak na prodloužení zastavení bojů, které začaly minulý týden, aby bylo možné propustit další rukojmí zadržované Hamásem. Ale ačkoli Blinken a další američtí představitelé v regionu, včetně ředitele CIA Williama Burnse, vyzvali k delší pauze ve válce, administrativa nadále podporuje případné obnovení války a zastřešující cíl Izraele rozložit Hamás, uvedli představitelé.

„Zaměříme se na to, abychom udělali, co je v našich silách, abychom prodloužili příměří, abychom mohli pokračovat v zatýkání dalších rukojmích a poskytování více humanitární pomoci,“ řekl Blinken ve středu novinářům v sídle NATO v Bruselu, několik hodin před svým příjezdem do Izraele.

„Je to jasné,“ dodal. „Tohle je něco, co chceme, a „Myslím, že to je také něco, co Izrael chce.“

Hamas, militantní organizace, která vládne Gaze od roku 2007, propustila desítky izraelských žen a dětí a cizích státních příslušníků zajatých během přeshraniční ofenzívy minulý měsíc. Naproti tomu Izrael propustil více než dvojnásobek palestinských vězňů, z nichž všechny byly ženy a mladiství. Američtí představitelé mimo jiné očekávají, že obě strany rozšíří těžiště svých jednání o propuštění zajatých rukojmích. Muži a vojáci také. READ Zpráva: Jordánský emir byl po návštěvě rodin obětí Covid-19 uvržen do domácího vězení

Blinken a jeho tým však také hodlají vyvinout intenzivní tlak na Izraelce, aby změnili svou bojovou taktiku, kdykoli obnoví válku, a vzdali se velkých úderů, které podle Bidenovy administrativy ohrozily příliš mnoho civilistů. Toto bylo téma amerických rozhovorů s izraelskými představiteli už týdny, ale nabylo na naléhavosti, když se izraelská armáda připravuje na invazi do jižních oblastí Gazy, kde se většina ze dvou milionů obyvatel Pásma shromáždila, aby unikli bojům, které se soustředily na Město Gaza na severu.

Američtí představitelé se obávají, že pokud Izrael použije stejnou taktiku jako na severu, počet civilních obětí se ještě zhorší.

Izraelští vůdci vyslali smíšené zprávy o své ochotě změnit kurz, přičemž někteří odpověděli, že nemohou přijmout poloviční opatření tváří v tvář naléhavé bezpečnostní hrozbě.

„Existuje napětí mezi zničením Hamasu na jedné straně a minimalizací civilních obětí na straně druhé,“ řekl Jonathan Reinhold, vedoucí katedry politických studií na Bar-Ilan University.

Michael Milstein, bývalý šéf izraelských palestinských záležitostí, řekl, že izraelská armáda „bude muset být velmi opatrná“. Koordinátor činnosti vlády v regionech Je vedoucím pracovníkem Reichmannovy univerzity. „Nebude to snadné.“

Řekl však, že izraelská veřejnost podporuje úsilí vlády bojovat proti Hamásu, což znamená, že premiér Benjamin Netanjahu pravděpodobně nebude souhlasit s úplným posunem strategie.

Řekl: „Jediná podmínka, kterou nyní izraelská veřejnost vedení předložila, je, aby byl Netanjahu dostatečně vážný a skutečně důsledný, pokud jde o cíl eliminace politických a vojenských schopností Hamásu. „Pro mnoho Izraelců je to existenční hrozba. „Nic méně.“

Blinken během svého turné navštíví i Západní břeh Jordánu, kde Očekává se, že naplánuje to, co ve středu řekl, že bylo „den po a den po dni po“ konfliktu, protože Izrael, Palestinci a svět zvažují krátkodobě i dlouhodobě poválečnou budoucnost Gazy. Blinken hovořil o své touze vytvořit „revitalizovanou“ palestinskou samosprávu, která by spravovala Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy a v konečném důsledku mít nezávislý palestinský stát. READ Evropský parlament prohlásil Rusko za stát sponzora terorismu

Obě tyto ambice čelí značnému protivětru. Palestinská samospráva do značné míry ztratila svou důvěryhodnost mezi Palestinci, kteří ji považují za slabou a bezmocnou. Netanjahu je přitom zarytým odpůrcem řešení dvou států a i umírnění Izraelci jsou k němu skeptičtí. Jakýkoli mír, který se objeví, bude hluboce utvářen právě probíhajícími boji, takže plánování bude složitější.

Khalil Shiqaqi, profesor politologie a ředitel Palestinského centra pro výzkum politiky a průzkumů, organizace pro výzkum veřejného mínění se sídlem v Ramalláhu, řekl, že když zvažují, jak utvářet svou širší izraelsko-palestinskou strategii, musí Spojené státy „vybudovat svou současnou politiku“. ohledně pokračování války a prostředků, jak dorazit k dnešku.“ Další se stejným designem.