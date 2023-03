Skupina ruských vojáků vyslaných na Ukrajinu bojovat o „nové“ území Kremlu hrozí, že vzbudí naprosté peklo na tom, co popisují jako nesmyslné sebevražedné mise – a dali jasně najevo, že jsou ochotni odevzdat své zbraně členům v případě potřeby speciální tým.

Rekruti z Kaliningradu apelovali přímo na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby si stěžoval na zastaralé zbraně, nedostatek výcviku a lidi umírající „pro nic“. v video Veřejně zveřejnění začátkem tohoto týdne zahanbili vysoké vojenské důstojníky tím, že řekli, že se zdá, že neexistuje vůbec žádná polní strategie, a prohlásili: „Takto nelze vést válku.“

Nyní uniklo video, které zachycuje následky jejich křivd. v Pětiminutový klip Jsou propuštěni nezávislým kanálem Ostroozhno, Novosti, a muži mohou být viděni, jak obklopují velitele vyslaného z Kaliningradu a varují ho, že pokud nebudou slyšet, budou bojovat.

„Můžete nás všechny uvěznit! Kolik let, 5, 7, 10?“ křičel jeden z vojáků poté, co se velitel pokusil, ale nepodařilo se mu přesvědčit, aby poslechli rozkazy a zaútočili na ukrajinské pozice.

Vojáci tvrdí, že nikdy neměli být součástí útočných jednotek, ale místo toho byli přiděleni jako členové územní obrany. Říkají, že zástupné síly podporované Kremlem bojující v okupovaném Doněcku je posílají na sebevražedné mise, zatímco oni sami „utečou“ nebo sedí daleko od střelby.

Křičí, že by raději šli do vězení, než aby se vydali na „kdo-ví-jaké“ útočné mise, které zaručeně selžou.

„Viděl jsi tu kaluž krve? Ta osoba byla poslána do bouře.“ [Ukrainian positions]Stiskl spoušť, protože věděl, kam jde,“ říká jeden z vojáků. „Chceš tady spáchat sebevraždu?“

Poté, co velitel odpoví, že uvedli „slabý“ argument pro neuposlechnutí rozkazů, varují, že použijí sílu.

„Do téhle bouře nikdo nejde. Můžete nás všechny uvěznit. A když se nás někdo pokusí podvést a řekne, že tam nemáme chodit, a pak nás hodí do první linie, to by byla špatná show, vyhrálo to.“ „Nebuď odpuštěno, setkáme se s nimi tváří v tvář,“ říká.

„Upřímně, jsme na to připraveni,“ řekl a zeptal se celé skupiny: „Jsou na to všichni?“

„Ano, ano! Všichni!“ Skupina odpovídá jednotně.

„Jsme tak naštvaní po smrti našich přátel, … Půjdeme pěšky, odjedeme taxíkem. Bojujte se svým zatraceným já!“ říká zjevný vůdce skupiny.

Dále říká veliteli, že několik dalších vojáků bylo „odvedeno“, zřejmě poté, co protestoval proti podmínkám.

„Přišli v noci. Co je to? Je to rok 1939? NKVD? Černé vrány?“ řekl s odkazem na sovětskou tajnou policii, která zachycovala „nepřátele“ při nočních náletech.

Poslední povstání branců je jen nejnovější z mnoha, protože ruské válečné mašinérii docházejí muži, kteří by ji mohli použít jako potravu pro děla. A v obzvláště ironickém zvratu je nyní stále více stejných mladých ruských občanů, o kterých Putin tvrdil, že se snažil chránit před vnějšími mocnostmi svou rozsáhlou invazí, obětováno za jeho dobytí ukrajinských zemí.

„Dříve byli branci z Doněcka a Luhanska používáni jako spotřební materiál, ale nyní jsou to Rusové,“ řekl vojenský analytik Kirill Michajlov. příběhy Eskalace konfliktu mezi silami podporovanými Kremlem na okupovaných územích Ukrajiny. „Nemohou bojovat jiným způsobem. Pokud se přístup radikálně nezmění, o čemž pochybuji, ruští branci budou stále umírat tímto způsobem.“