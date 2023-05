Šéf labouristů Keir Starmer nyní volá po všeobecných volbách, které by ukončily 13 let toryského pekla

Keir Starmer řekl, že bojující rodiny si nemohou dovolit ještě jeden den vlády konzervativců, a nyní volá po všeobecných volbách.

Předseda labouristů vyzval voliče, aby promluvili po 13 letech „neúspěchu“, kvůli kterému byla země „zlomená“.

V rozhovoru pro The Mirror pan Starmer řekl, jak by mohl snížit daně za nejnižší mzdy, kdyby se dostal na 10. místo, a zvažuje, že vrátí stipendia na údržbu méně majetným studentům.

Minulý týden to bylo 13 let u moci pro Konzervativní stranu a páteční čísla ukazují, že ekonomika v březnu klesla po chronickém špatném řízení ze strany vlády.

Pan Starmer, který bude pravděpodobně příštím premiérem, řekl: „Lidé si nemohou dovolit o den, týden nebo měsíc déle a rozhodně si nemohou dovolit, aby se Rishi Sunak držel u moci tak dlouho, jak ho bude zajímat.

Keir Starmer a John Stevens z The Mirror ( Ian Fogler/Daily Mirror)



„Potřebují se změnit a čím dříve tuto změnu zajistíme, tím lépe.

Čím déle ve funkci zůstanou, tím větší škody jí nadělají.

„Víme, jaká je jejich bilance ve funkci. Příští rok budeme prostě mluvit o 14 letech neúspěchu a ne o 13 letech neúspěchu. Miliony pracujících lidí v celé zemi si to nemohou dovolit a nemohou si to dovolit.“ toryovská vláda.

„Musíme změnit směr v této zemi.“

Jeho požadavek přichází poté, co podepsalo téměř 150 000 lidí Petice The Mirror na webu 38 Degrees, která požaduje všeobecné volby.

Pan Starmer promluvil po setkání s dobrovolníky v Citizens Advice Camden v severním Londýně ve svém volebním obvodu Holborn a St Pancras.

Skupina odhalila, že počet lidí, kterým pomohla, vzrostl o 50 %, přičemž kanceláře v Anglii a Walesu uvedly, že první čtyři měsíce tohoto roku byly jejich nejrušnější v historii.

Dobrovolníci varují, že mnoho soukromých nájemníků se snaží zůstat ve svých domech, protože nájmy vzrostly až o čtvrtinu, zatímco prudce rostoucí účty za energie způsobují, že ostatní nemohou platit za jídlo.

Pan Starmer řekl, že je „velmi znepokojivé“ slyšet, že došlo k nárůstu, protože pomoc nepotřebují jen lidé s nízkými příjmy.

Dodal: „Ty, kteří hledají radu, jsou nyní zahrnuty v mírně vyšších příjmových skupinách.

„Jsou to lidé, kteří nedokážou vyjít s penězi, kteří si až donedávna mohli myslet, že by mohli vyjít s penězi. Toto je krutý obrat 13 let neúspěchu.“

Došlo k selhání v ekonomice. Za 13 let jsme nezaznamenali žádný smysluplný růst a věci se stále vyrovnávají.

„Toto není jen sbírka statistik, jsou to lidé, které popsali poradci v první linii. To jsou lidské životy, které to ovlivňuje.“

Nejde jen o ekonomiku. NHS je rozbitá a systém trestního soudnictví je rozbitý. Téměř nic není rozbité.

Keir Starmer se setkal s dobrovolníky z Citizens Advice Camden ( Ian Fogler/Daily Mirror)



„A proto si tolik lidí klade otázku, jsem na tom teď lépe než před 13 lety, když tato vláda nastoupila?

„Odpověď, která na to zní po celé zemi, je ne.“

Pan Starmer řekl, jak si uvědomil, že by labouristická vláda „zdědila velmi složitý soubor okolností“, pokud by se dostala k moci. Ale dodal: „Je o to důležitější, že se pustíme do práce a znovu získáme pocit naděje, který jsme ztratili.“





Na otázku, zda chce snížit daně pro osoby s nízkými příjmy, pan Starmer odpověděl: „Chci udržet zátěž pro pracovníky co nejnižší.“

Ekonomika rostla v prvních třech měsících letošního roku jen o 0,1 % a je stále menší než před pandemií.





V březnu se snížil o 0,3 %. Bank of England minulý týden oznámila, že 12. v řadě zvýšila úrokové sazby ze 4,25 % na 4,5 %, protože se snaží čelit bující inflaci.

Ten neklesl tak rychle, jak se očekávalo, a stále je blízko 40letému maximu. Míra růstu cen byla 10,1 % v průběhu roku do března.

