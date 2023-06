je toho hodně co dělat The Legend of Zelda: Kingdom’s TearsA Od šikany Korokse po hledání svatyní. Ale neuvěřitelná hloubka hry vedla fanoušky k objevování ještě exotičtějších způsobů, jak trávit čas. Například všechny herní sázky produkují při zásahu jedinečný tón, pokud je nastavíte do různých hloubek a úhlů. Hráči tráví čas ve hře obnovováním hitů a přípravou těch nejneuvěřitelnějších koncertů, jaké kdy Hyrule viděl. Chce to trochu kroutit se, ale s Ultrahandem a trochou tuku na loktech není nic, co by Link nedokázal.

Jeden hráč na Twitteru ukázal svůj pohled na Undertale Píseň „Megalovania, která se spouští, když laserový paprsek zasáhne řadu dokonale vyladěných kolíků. Video nasbíralo na Twitteru přes 100 000 lajků a je nepopiratelně působivé sledovat tuto provizorní hudební strukturu v akci.

V tomhle TikTok, používaný většinou v Melbourne Ukazuje průběh procesu. Někdo jako já, kdo je velmi ohromen, když si uvědomí, že může ke zbraním připevnit rohy monster pro lepší výsledky, pravděpodobně udělá první nebo druhý stupeň stroje se zbraněmi nebo šípy. Velký génius však dokázal postavit robota, který naráží do kůlů a vytváří krásnou vánoční melodii.

Můžete dokonce použít minecarts k vytvoření krásné písně, jak je znázorněno Poznámka na TikTok. Ganon, ultimátní idiot, strávil svůj čas ve stínu čekáním, až se objeví legendární hrdina. Nečekal, předpokládám, že ho tento hrdina bude ignorovat ve prospěch toho, že s pomocí prastaré magie a malého vozíku udělá nějakou nemocnou hudbu.

Pozorný, intelektuální a intelektuální vůdce v dynamické oblasti hraní videoher, dokonce šel dopředu a Začali prototypovat stroj Reroll. Snažím se bojovat s klanem Yiga a najít nějaká chutná jablka na dobré jídlo. Tito hráči tvoří umělecká díla. Očividně nejsme stejní.

Slzy království Poskytuje neuvěřitelné množství hráčské svobody a je skvělé vidět všechny nástroje, které díky tomu vznikají. Osobně jsem rád, že se tato vynalézavost nepoužívá k podpalování kuruků.