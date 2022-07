Studie zjistila, že staří Evropané nesnášeli laktózu, ale pili mléko

Skupina vědců dospěla k závěru, že starověcí Evropané pili mléko po tisíce let navzdory zažívacím problémům, které mohlo způsobit, což zpochybňuje teorie o tom, jak se lidé vyvinuli, aby je tolerovali.

Tato teorie naznačuje, že lidé, kteří tolerovali mléko, získali nový zdroj kalorií a bílkovin a předali své geny zdravějším potomkům než ti, kteří nemají genetickou vlastnost – známou jako laktázová perzistence – která jim umožňuje Strávit cukr přítomný v mléce do dospělosti.

Analýzou zbytků živočišného tuku v keramice ze stovek archeologických nalezišť spolu se vzorky DNA odebranými ze starověkých koster vědci dospěli k závěru, že perzistence laktázy nebyla běžná až do roku 1000 před naším letopočtem, tedy zhruba 4000 let poté, co byla poprvé objevena.