Konečně někdo použil Paretovu ekonomiku, aby našel nejlepšího závodníka Mario Kart 8

Kdo z nás nestrávil bezesné noci přemýšlením o tom, co by se stalo, kdybychom aplikovali teorie Vilfreda Pareta (italského ekonoma počátku 20. století) na Maria, italského šampióna ve skoku do výšky v Království hub a módního návrháře slonů na částečný úvazek? Datový vědec Antoine Meyerowitz, Ph.Dse této prastaré otázky chopil a výsledná práce nabízí objektivní způsob, jak nám říci, co je nejlepší Mario Kart 8 Závodní sady. Nápověda: Určitě ano Peklo Ne coppa troopa.

Když rozložíte možnosti návrhu (včetně statistik řidiče a různých detailů vozidla) na… Mario Kart 8 DeluxeExistuje více než 700 000 možných kombinací. OK. Jakmile ale odstraníte duplikáty, které se liší pouze vzhledem, můžete to zúžit na „pouze“ 25 704 možností. Jak zúžit vyhledávání, abyste našli nejlepšího jezdce? Vstupte pan Barreto.

Paretovy věty a nejvýznamnější Předek Pareto, pomůže nám překonat složitost výběru. Dokážou identifikovat řešení, která mají nejvíce vyvážené silné stránky a nejméně kompromisů. Paretova práce je o efektivitě a efektivitě. Toto je požadováno.

Nintendo

Při výběru závodníka Mario Kart musíte vzít v úvahu jeho statistiky týkající se rychlosti, zrychlení, ovládání, hmotnosti, terénu a mikroturba. To je hodně k zavážení.

I když se rozhodnete, že rychlost a zrychlení jsou nejdůležitější, stále budete trpět nevyvážeností. Například to svádí jet naplno (jako Bowser nebo Wario), ale jejich akcelerace je mizerná. Pokud však místo toho upřednostníte zrychlení (jako Baby Mario nebo Dry Bones), můžete zaznamenat rychlé dávky, které dosahují nízké maximální rychlosti.

Mezitím nejdůležitějším statistikám vždy dominují někteří závodníci – což znamená, že jejich rovnováha rychlosti a zrychlení neustále zaostává. Koopa je toho příkladem, takže si ho nevybírejte, pokud máte zájem vyhrát. (Ale můžete si ho vybrat, protože má roztomilé broučí oči a stylovou mušli.)

Nintendo

Mayerowitzova Pareto Forward Analysis vám umožňuje zúžit vaše schopnosti na 14 nejúčinnějších. A ukázalo se, že nejlepší hráči hry na něco šli: jedna kombinace s perfektní rovnováhou rychlosti, zrychlení a trochy turba je Cat Peach jezdí na Teddy Buggy, Tire Spinner a Cloud Glider – Už jeden z mých oblíbených Mario Kart 8 Soutěžící.

Samozřejmě, pokud tato kombinace není váš šálek čaje, existuje další kombinace, která vám umožní zůstat v optimálním rozsahu Paretova předního. jako Eurogamer ukazující naDonkey Kong, Wario (můj starý pohotovostní režim, většinou proto, že mě rozesmívá) a princezna Peach jsou často uváděni jako řidiči a můžete použít Mayerowitzova datová pole k nalezení nejvhodnějších vozidel. Mějte na paměti, že ostatní mají stejné statistiky, takže závodníci jako Villager (žena), Inkling Girl a Diddy Kong jsou odděleni pouze vzhledem.

Chcete-li najít ideálního jezdce, můžete Přejděte na web Mayerowitz. Zde můžete zadat své nejcennější statistiky a zobrazit kombinace, které vám poskytují nejlepší rovnováhu (ty, které jsou zvýrazněny žlutě), podle Paretových teorémů.