Nejbohatší lidé v České republice (19. dubna 2023)

Renata Kelnerová je k 19. dubnu 2023 nejbohatším člověkem v České republice s čistým jměním 16,9 miliardy USD., Daniel Křetínský (č. 2, 9,4 miliardy USD), Pavel Dycock (č. 3, 8,4 miliardy USD); a Karel Komárek (č. 4, 8,3 miliardy dolarů).

Radovan Vítek je s 6,6 miliardami dolarů pátým nejbohatším člověkem v České republice. Andrej Babiš je 6. s osobním jměním 4,3 miliardy dolarů, následuje Aleš Javorel s 2,2 miliardy dolarů. Michal Strnad je s čistým jměním 2,1 miliardy dolarů na 8. místě. Pavel Batys (2,1 miliardy dolarů) je 9. nejbohatším člověkem v České republice.

Seznam miliardářů České republiky 2023

Renata Kelnerová & Family: 16,9 miliardy dolarů Daniel Kredinský: 9,4 miliardy dolarů Pavel Tyčok: 8,4 miliardy dolarů Karel Komárek: 8,3 miliardy dolarů Radovan Vítek: 6,6 miliardy dolarů Andrej Babiš: 4,3 miliardy dolarů Aleš Zavoral: 2,2 miliardy dolarů Michal Strnad: 2,1 miliardy dolarů Pavel Badiš: 2,1 miliardy dolarů Marek Dospiva: 1,8 miliardy dolarů

četl jsi

Jak se orientovat v nové éře v náboru: strukturovaný přístup od Dr. Briana Smithe.

Jak zlepšit podnikání v bezprecedentní situaci pro moderní Evropu – NEQSOL Holding.

Zlozvyky, které poškozují efektivitu vašeho vedení a co s tím dělat, Michael Gibbings

Dělat to, co nás motivuje, může být až šedesát procent prediktorem našeho úspěchu v roli. Autor: Renee Giarrusso.

Mohou generální ředitelky nadávat v zasedací síni? Zaujaté ženy stále čelí na pracovišti Julie Charlesteen.

Přidejte časopis CEOWORLD do svého zdroje zpráv Google.

Sledujte titulky časopisu CEOWORLD: zprávy Google, LinkedIn, CvrlikáníA Facebook.

Děkujeme za podporu našeho časopisu. Odebírejte zde.

Pro dotazy médií kontaktujte: [email protected]