Abubakar Jangulbajev byl unesen několik hodin poté, co Daily Beast poskytl rozhovor o únosu celé jeho rodiny.

MOSKVA – Každý Čečenec se začal bát slova „únos“. Každý, kdo se odváží mluvit proti němu Ramzan Kadyrov– Putinem jmenovaný vůdce Ruské republiky Čečensko – se obává těžkých kroků ozbrojených mužů u bran jejich domovů.

Poslední vlna zátahů proti kritikům a blogerům začala minulý týden. Muži a ženy byli uneseni a zmizeli beze stopy. V mnoha případech se jediný „zločin“ spáchaný osobami nezákonně zajatými a zadrženými týkal obránců lidských práv nebo kritiků režimu.

Abubakar Yangulbayev, právník CPT, řekl The Daily Beast, že byl o Štědrém večeru „úzkostlivým pacientem“, protože se snažil kontaktovat více než 30 členů své rodiny.

„Neustále jsem kontroloval kanály Telegramu a viděl jsem šokující zprávy o únosu všech Yanbungalaevů a také mnoha členů rodiny Musayyev z rodiny mé matky,“ řekl.

Na Štědrý den byl rozsah hrůzy potvrzen. „Moje tety, strýcové a bratranci jsou pryč; z telegramových kanálů jsem se dozvěděl, že jim únosci vzali mobilní telefony, a tak jsem napsal příspěvek s Fotka mé rodiny ze soboty Devětadvacetiletý Jangulbajev to řekl Daily Beast v pondělí v rozhovoru a formálně se odvolal k vyšetřovacímu výboru.

Druhý den ráno byl také dojat.

Oleg Chabrachmanov, veřejný vyšetřovatel pro porušování lidských práv v komisi, kde Jangulbajev pracuje, v úterý řekl The Daily Beast: „Dnes ráno přišli úředníci z čečenského Centra pro prevenci extremismu nebo jen politická policie prohledat dům Abubakara. Jangulbajeva ve městě Kislovodsk; zadrželi Jangulbajeva a odvezli do centra Na policii v Pjatigorsku. Zatím se náš právník, který je přede dveřmi policejní stanice, nesmí se svým klientem setkat. Náš největší strach je, že převezou Jangulbajeva do Čečenska, kde neustále vidíme, jak policie porušuje autoritu.“

Nevládní organizace „Ruský výbor pro zabránění mučení“ uvádí, že aktuální seznam „zmizelých“ lidí zahrnuje více než 50 jmen, včetně rodiny Jangulbajevových. „Naši právníci a pozorovatelé prohledávali domy a policejní stanice v Grozném a oblasti Uros-Martan, aby našli jména unesených,“ řekl deníku The Daily Beast Magomed Almov, obránce lidských práv v komisi. „Pouze jedna policejní stanice uvedla, že žádný z těchto lidí nebyl mezi zatčenými, a další poslali naše právníky pryč bez jakékoli odpovědi.“

Jangulbajev řekl, že opustil Čečensko poté, co byl spolu se svým mladším bratrem mučen elektrickými šoky. Má své osobní vzpomínky na to, co znamená „únos“.

„Šest mužů v civilu mě v roce 2015 spolu s mým mladším bratrem, studentem Čečenské státní univerzity, a mým otcem, soudcem Nejvyššího soudu, uneslo,“ řekl. Chtěli, abych řekl, že můj otec je zkorumpovaný a můj bratr byl s ISIS. Po 10 hodinách mě a mého otce propustili, ale mého bratra nechali několik týdnů v policejním sklepě.

Jangulbajev říká, že se mu podařilo odstěhovat šest členů své rodiny z Čečenska, ale na území republiky je stále mnoho příbuzných, kteří žijí ve strachu, že se stanou rukojmími. „Pochybuji, že čečenské úřady trestají mé příbuzné za mou práci obránce lidských práv, a mohou mít také podezření, že mám něco společného s kanálem Telegram, který Kadyrova kritizuje,“ říká. „Není to pravda, já s opozicí nespolupracuji, jsem právník CPT.“

Kadyrov, známý jakoPutinův voják„, na víkendové tiskové konferenci popírající, že k tomuto poslednímu kolu únosů došlo. Podle státní tiskové agentury TASS tvrdil, že tyto zprávy jsou falešné zprávy šířené „evropskými blogery, kteří otevřeně podporují terorismus.“

„Kdyby něco, s radostí se podíváme. Ale je tu skutečnost: Čečenec nikdy neodpustí, když někdo poruší důstojnost své rodiny, členům své rodiny, zejména ženám. Musí pochopit, že pokud urazí důstojnost mé rodiny , moje matka, moje sestry, moje žena, – Přísahám, že půjdu k jakémukoli soudu, k soudu, ale nenechám to jen tak. Měli by to pochopit.“

Jinými slovy, zatímco čečenský vůdce zdánlivě popíral únosy, zároveň tvrdil, že tradiční krevní msta v moderním Rusku stále existuje – a nejen to, ale že pomstu na rodinných příslušníkech může spáchat veřejnost. úředníci.

„Ruské právo neumožňuje kolektivní odpovědnost, ale Kadyrov ano, takže kdokoli, kdo Kadyrova kritizuje, nemůže být v republice v bezpečí,“ řekl Almov listu The Daily Beast. „Kadyrovovi muži jdou nejen po otcovské straně Yangulbajevových příbuzných, ale také po matčině straně, což je i podle tradičních čečenských pravidel naprosto šílené.“

Prezident Putin na své výroční tiskové konferenci minulý týden kritizoval tento druh zneužívání státu, i když mu bylo umožněno, aby za jeho vlády prosperovalo. „Myslím, že toto vyřizování účtů je nejen nepřijatelné, ale nedělá nic jiného, ​​než že škodí naší zemi,“ řekl. Musí pochopit, že stát bude s tímto druhem kriminality bojovat. Budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách.“

Poté, co byl Sergej Shonin z CPT léta cílem útoků, řekl, že doufal, že Kadyrov konečně zašel příliš daleko, dokonce i v očích Moskvy.

„Naše kanceláře byly zapáleny, naši kolegové byli napadeni a nyní slyšíme o únosu největšího počtu příbuzných pouze z jedné rodiny,“ řekl Sergej Shunin. „Pokud vládce Čečenska popře skutečnost únosu, odvoláme se na prezidenta Putina.“