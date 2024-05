Escape from Tarkov Rival Grey Zone Warfare prodalo 400 000 kusů za dva dny

Konkurent Escape From Tarkov Grey Zone Warfare se ukázal být hitem na Steamu poté, co se za dva dny prodalo 400 000 kopií.

Vývojář Madfinger Games zveřejnil Nyní klesla na druhé místo, ale pouze za Steam Deck, což znamená, že je stále nejprodávanější hrou oproti Counter Strike 2, Manor Lords, Helldivers 2 a všem ostatním.

„Prodalo se 400 000 kopií Gray Zone Warfare,“ uvedl Madfinger v příspěvku níže. „Nemáme slov. Za pouhé dva dny brzkého přístupu jsme na ostrově Lamang přivítali 400 000 soukromých podniků. Vaše podpora je neuvěřitelná. Všem vám děkujeme. Pokračujme společně vpřed, vždy si pamatujme, že na každém kroku záleží.“

400 tisíc výtisků #GZW Prodáno 🙏🙏 Jsme beze slov! Hned druhý den našeho brzkého příjezdu jsme na ostrově Lamang přivítali 400 000 soukromých vojenských společností. Vaše podpora je neuvěřitelná. Děkuji všem! Pojďme společně vpřed a vždy si pamatujme, #Na každém pohybu záleží.#GrayZoneWarfare pic.twitter.com/eFpezysySb – Grey Zone Warfare (@GrayZoneWarfare) 1. května 2024

Grey Zone Warfare vyšlo v Early Access 30. dubna 2024 jako taktická střílečka z pohledu první osoby s důrazem na detail a realismus. Dorazilo také ve chvíli, kdy se komunita Escape From Tarkov, hardcore online střílečky z pohledu první osoby, která je aktuálně ve verzi beta, po sérii kontroverzí obrátila proti vývojáři.

Mnoho hráčů si všimlo spojitosti mezi těmito dvěma, přičemž někteří říkali, že opustili Escape From Tarkov, aby mohli hrát Grey Zone Warfare. Stalo se tak poté, co hráči Escape From Tarkov vyjádřili svou frustraci nad „hanebným“ a „neslyšícím“ vývojářem Battlestate Games, který vydal edici za 250 dolarů s exkluzivním obsahem a prvky pay-to-win.

Gray Zone Warfare však nebylo bez problémů, mnoho hráčů si stěžovalo mimo jiné na špatný výkon. že to parní Hodnocení bylo „většinou negativní“ v den spuštění, než se pomalu vyšplhalo zpět na „smíšené“, kde se aktuálně nachází, přičemž 64 % všech recenzí bylo pozitivních.

Ryan Dinsdale je nezávislý reportér v IGN. Celý den bude mluvit o Zaklínači.