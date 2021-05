Česká republika se zaregistruje na olympijské hry 2022 v Pekingu – Brno denně

Česká republika se zaregistrovala na zimní olympijské hry 2022 v Pekingu. Jerry Kejeval, prezident Českého olympijského výboru (ČOV), podepsal žádost a prezident Miloš Zeman podepsal motivační dopis adresovaný Thomasovi Bachovi, prezidentovi Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Zimní hry mají v Číně začít 4. února 2022. Zdroj obrázku: Freepik.

Česká republika 14. května (BD) – Peking se stane prvním městem na světě, kde se bude konat letní i zimní verze olympijských her, poté, co v červenci 2015 zvítězil v nabídce hostit zimní olympijské hry 2022.

„Z tohoto důvodu zhruba víme, co můžeme očekávat, i když pro sportovce to bude obtížnější kvůli obtížnosti cestování během olympijských her,“ uvedl prezident ČOV Jiří Kejval na tiskové konferenci s novináři.

Ve středu Kejvall podepsal nabídku uspořádat olympiádu, která podle něj bude mít kvůli pandemii symbolickou hodnotu, jak to bude v Tokiu letos v létě.

„Vidíme to jako světlo na konci tunelu, v okamžiku, kdy se svět vrátí do normálu. A v tomto překrytí vidíme, že to nebude jen matematický boj.“

Prezident Milosz Zeman při podpisu motivačního dopisu prezidentovi MOV Thomasovi Bachovi řekl, že se her v Pekingu nezúčastní, připomínaje incident před letními olympijskými hrami 2016 v Riu de Janeiro, kdy Bach Zeman slíbil, že na olympijských hrách povolí rychlobruslení třikrát. Šampionka Martina Sablíková se zúčastní divoké karty po sporu o kritéria způsobilosti pro cyklistickou časovku. Sabliková nakonec nekonkurovala, což přimělo Český olympijský výbor a Český cyklistický svaz podat žalobu pro porušení pravidel. „Nejsem si jistý, zda vaše sliby nejsou naplněny v duchu olympijských her,“ uvedl Zeman a dodal, že českým sportovcům přeje, aby se jim ve hrách dařilo.

Na posledních zimních olympijských hrách, které se konaly v roce 2018 v Pjongčangu, soutěžilo 95 českých sportovců, kteří získali sedm medailí. Esther Lydika, česká krasobruslařka a alpská krasobruslařka, která v roce 2018 získala zlatou medaili v alpském obřím a obřím slalomovém paralelním bruslení, se stala první ženou v historii zimních olympijských her, která získala tituly ve dvou různých disciplínách současně . olympiáda.



https://www.brnodaily.com/2021/05/14/news/czech-republic-registers-for-2022-olympic-games-in-beijing/https://www.brnodaily.com/wp-content/uploads/2021/05/Olympics-symbol-credit-freepik-1024×683.jpg https://www.brnodaily.com/wp-content/uploads/2021/05/Olympics-symbol-credit-freepik-150×100.jpg Česká republikaČeská republika, sportČeská republika se zaregistrovala na zimní olympijské hry 2022 v Pekingu. Jerry Kejeval, prezident Českého olympijského výboru (ČOV), podepsal žádost a prezident Miloš Zeman podepsal motivační dopis adresovaný Thomasovi Bachovi, prezidentovi Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Začátek zimních her v …Benedetta PisaniBenedetta

Pisani[email protected]autorAktivista v oblasti lidských práv, rovnosti a udržitelnosti. Vášnivý o psaní, kreslení, empatickém poslechu a společenském závazku.Brno denně