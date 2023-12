Pořad českého rozhlasu, ve kterém cizinci plní přání starším lidem, nekončí Vánocemi, říkají organizátoři

Heleně Kokorové bylo šest let, když potkala Tomáše Garrigue Masaryka, prvního prezidenta Československa. Své přání letos devětadevadesátiletá žena získala prostřednictvím Ježíškových vnoučat setkat se s dalším českým prezidentem – současnou hlavou státu Peterem Pavlem. paní v Mníšku Pod Brdy. Prezident Pavel s manželkou Evou při návštěvě domova důchodců Kocourové, aniž by o tom věděli ani zaměstnanci, nanorozence překvapili tím, co později označil za nejlepší dárek, jaký kdy dostal.

Ježíškova vnoučata – neboli Ježíškova vnoučata v přímém překladu z češtiny, protože v Čechách nosí dárky Ježíšek – za sedm let splnila přání více než 100 000 starých lidí. Touhy mohou být cokoli hmotné i nemateriální – od setkání s papežem nebo prezidentem až po seskok padákem nebo jízdu na motorce Harley-Davidson.

Šéfka nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Trasticová ale říká, že se jí často dotknou pokorná přání.

„Před pár lety, když jsem do programu vstupoval, mě inspirovala přání jako seskok padákem nebo let horkovzdušným balónem. Ale teď, když si přání přečtu, vždycky se mě víc dotknou lidé, kteří jsou velmi skromní, protože to Něco, na co nejsme v dnešní době zvyklí.Takže když někdo chce bonboniéru nebo teplou deku nebo krásný obrázek, ty touhy se mě dotknou natolik, že nikdy nezapomenu.

