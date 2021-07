Vlastní prezentace NVIDIA RTX 3080 Enterprise Edition na Bilibili World 2021

Událost Bilibili World 2021 v Číně umožnila společnosti NVIDIA předvést tři vlastní grafické karty RTX 3080.

Domov informačních technologií To se týká události 2021 Bilibili World.

GIGABYTE představuje herní box AORUS RTX 3080 Ti, mobilní kartu NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti pro uživatele notebooků

Tato galerie obsahuje animace, šachové šampiony, deskové hry, hry, rozhlasová dramata a hlavní město AB.

Tato dedikovaná řada GPU, přezdívaná „Founders Edition“, je dalším krokem pro výrobce grafických karet k uspokojení konkrétního publika a umožňuje spotřebitelům předvést své fanouškovské základny při sestavování vlastního počítače založeného na „tématu“.

Každý ze tří vyhrazených GPU NVIDIA RTX 3080 se zaměřil na několik různých žánrů ve světě videoher. První byla karta inspirovaná Overwatch posypaná oranžovou a černou a odznaky klanu lovců Čcheng-tu, týmu esportů z Overwatch, byla karta také oceněna.

Druhá karta, barevná v černé, bílé a tyrkysové barvě, je inspirována zpěvákem Vocaloid cartoon Luo Tianyi, který byl nejen původním čínským zpěvákem Vocaloid, ale také nejznámějším pro fanoušky Vocaloid. Vypadá, že se dívá nalevo od diváka. Karta slaví deváté výročí anime série.

Zleva doprava – karty inspirované Luo Tianyim a vpravo karta inspirovaná Legendou o meči a víle (známá také jako čínský paladin).

A konečně, třetí téma karty je založeno na dlouhotrvající tchajwanské sérii videoher The Legend of Sword and Fairy, konkrétněji na sérii 7. Původní hra byla poprvé představena v systému MS-DOS v roce 1995. Série byla adaptována do několika pokračování stejně jako v roce 2005 čínský televizní seriál Paladin v hlavních rolích s Hu Ge, Liu Yifei a Ady An. Barvy použité pro tuto kartu jsou hlavně světle modrá, žlutá a bílá.

ONDA představuje grafickou kartu GeForce RTX 3060 Aegis

IT Home také zmiňuje:

[…]Grafická karta Nvidia RTX 3080 využívá design s jedním ventilátorem. Má 8704 CUDA jader, 68 RT jader, základní frekvenci 1440MHz, grafickou kartu s 10GB GDDR6X video pamětí a 320bitovou bitovou šířku.

Tyto tři karty nejsou určeny k veřejnému prodeji, ale spekuluje se, že by tyto tři karty mohly být v budoucnu použity jako ceny pro soutěže doplněné o tyto tři vlastnosti ve spolupráci s NVIDIA.

Zdroj: Grafické kartyA Domov informačních technologií