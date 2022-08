Vědci tvrdí, že rychlejší rotace Země a zaznamenání jejího nejkratšího dne není důvodem k panice

Zatímco Země 29. června už to udělala Zaznamenejte její nejkratší den Vzhledem k tomu, že atomové hodiny byly přijaty v roce 1970 – 1,59 milisekundy méně než 24 hodin – vědci tvrdí, že jde o přirozené kolísání.

Zprávy o rychlejší rotaci však vedly k zavádějícím příspěvkům na sociálních sítích o důležitosti škálování, což vedlo některé k vyjádření obav z jeho dopadů.

Jeden tweet, sdílený téměř 35 000 krát, tvrdil: „Šíří zprávy o rychlejším otáčení Země, což vypadá, že by to měly být větší zprávy.“ „V tuto chvíli jsme snížili naši citlivost na to, abychom se dostali do katastrofy, zní to jako další krok.“

Někteří uživatelé Twitteru na tyto tweety reagovali vtipy a také zpochybňovali rozsah měření. Jiní však vyjádřili obavy, jak by je to mohlo ovlivnit.

Vědci ale agentuře Associated Press řekli, že rychlost rotace Země neustále kolísá a že standardní měření není důvod k obavám.

„Je to úplně normální,“ řekl Stephen Merkowitz, vědec a projektový manažer z Goddard Space Flight Center NASA. „Na tom není nic magického ani zvláštního. Není to tak extrémní datový bod, aby všichni vědci vstali a odešli, co se děje?“

Andrew Ingersoll, emeritní profesor planetárních věd na California Institute of Technology, s tímto hodnocením souhlasil.

„Rotace Země se z mnoha důvodů mění v milisekundách,“ napsal v e-mailu The Associated Press. „Žádný z nich není důvodem k obavám.“

Mírné zvýšení rychlosti otáčení také neznamená, že dny ubíhají znatelně rychleji. Merkowitz vysvětlil, že standardní čas jednou byl určen podle toho, jak dlouho Zemi trvá, než se jednou otočí kolem své osy – široce chápané jako 24 hodin. Ale protože tato rychlost dost kolísá, může se toto číslo lišit v milisekundách.

V 60. letech 20. století začali vědci pracovat s atomovými hodinami, aby měřili čas s větší přesností. Vědecky řečeno, oficiální délka jednoho dne, řekl Mirkowitz, nyní srovnává rychlost úplné rotace Země s časem, který zaberou atomové hodiny. Pokud se tato měření výrazně nesynchronizují, International Earth Rotation Reference Systems Service, organizace, která udržuje světový čas, může nesrovnalost opravit přidáním přestupné sekundy.

Někteří inženýři jsou proti zavedení přestupné vteřiny, protože by to mohlo vést k ničivým a rozsáhlým technickým problémům. Meta inženýři Oleg Obleukhov a Ahmad Byagowi napsali blogový příspěvek na toto téma pro Meta, který podporuje celoodvětvové úsilí o zastavení budoucího zavádění přestupných sekund.

„Negativní zpracování přestupných sekund je podporováno již dlouhou dobu a společnosti jako Meta často provádějí simulace této události,“ řekli CBS News. „To však nebylo důkladně ověřeno a pravděpodobně povede k ničivým a nepředvídatelným výpadkům po celém světě.“

Navzdory nedávným poklesům délky jednoho dne za posledních několik let se dny ve skutečnosti během několika staletí prodlužovaly, tvrdí Judah Levine, fyzik z oddělení času a frekvence Národního institutu pro standardy a technologie. Dodal, že současný trend nebyl očekáván, ale souhlasil, že se není čeho obávat.

Na rotaci Země má vliv mnoho proměnných, například vlivy z jiných planet nebo Měsíce a také to, jak se přerozděluje samotná hmota Země. Například tající ledové příkrovy nebo povětrnostní jevy, které podle Mirkowitze vytvářejí hustší atmosféru.

Ale Mirkowitz řekl, že druh události, která by přesunula dost hmoty na to, aby ovlivnila rotaci Země způsobem, který je vnímatelný pro lidi, by byla něco tak hrozného jako planeta zasažená obřím meteoritem.

Caitlin Oaken přispěla k této zprávě.