Z odvrácené strany Slunce právě vybuchla masivní sluneční exploze: ScienceAlert

Na některých svítilo slunce Velmi intenzivní cheaty V poslední době se ale nedávná erupce na odvrácené straně zdá být absolutním vědeckým zlatem.

Večer 5. září masivně GMT Výron koronální hmoty Bylo zaznamenáno, že CME explodovala na odvrácené straně Slunce a vyslala radiační bouři přes sluneční soustavu. Byl to typ známý jako CME halo, ve kterém bylo vidět rozpínající se halo horkého plynu, které chrlí kolem celého Slunce.

Někdy to znamená, že CME míří přímo na Zemi. Tato erupce však byla na odvrácené straně, takže míří pryč a my se nedočkáme žádného z obvyklých efektů. sluneční bouře Tady na naší planetě.

Ale Venuše Byl přímo na cestě další bouře – as ním i Solar Orbiter, vesmírná sonda provozovaná Evropskou kosmickou agenturou a NASA, která je v současnosti poblíž Venuše po gravitační asistenci 4. září na své misi pořídit detailní záběr. pozorování našeho hvězdného domova.

To nám poskytlo vzácnou příležitost pozorovat a měřit vzdáleného obra CME, což by pro nás bylo normálně obtížné.

„Toto není obyčejný jev. Mnoho vědeckých prací to bude studovat v nadcházejících letech,“ heliofyzik George Ho z Johns Hopkins Laboratory of Applied Physics. Řekněte Spaceweather.

„Mohu s jistotou říci, že událost 5. září je jednou z největších (ne-li největší) bouří aktivních slunečních částic (SEP), které jsme dosud viděli od vypuštění Solar Orbiter v roce 2020.“

Není jasné, odkud přesně slunce vycházelo, ale zdá se pravděpodobné, že na vině je oblast slunečních skvrn zvaná AR 3088, která koncem srpna obíhá daleko za slunečním kotoučem.

SOLÁRNÍ DISCO: AR3088 PŘEŽÍ – Foukání světla a hmoty na své cestě kolem Slunce. Pořád to dělá skvělou show i mimo náš pohled. Zde je pohled na oblast za 2,5 dne a končící velkou erupcí M2 směřující pryč od nás. SDO 171/193/131 🧐🙀🤩😆👋 pic.twitter.com/lXGiUQC3Os – Dr. C. Alex Young (@TheSunToday) 31. srpna 2022

Když jsem to udělal, vydal jsem výstřel na rozloučenou – masivní M2 záři, namířenou od země.

Helioscience – studium vnitřních oscilací Slunce na základě povrchových vibrací – lze použít k detekci slunečních skvrn na odvrácené straně naší hvězdy.

Je to proto, že akumulace magnetických polí, jako jsou sluneční skvrny, to mohou udělat ovlivnit rychlost zvukových vln poskakování uvnitř slunce.

Měření heliózy od NASA naznačují, že AR 3088 mohla vyrůst poté, co opustila naši stranu Slunce.

Ve srovnání s poslední akcí s AR3088 je na straně Slunce přivrácené k Zemi relativně ticho. Na odvrácené straně nedávno došlo k velké erupci. Možný kandidát, Ole ‚AR3088. Vlajka slunce ukazuje velkou plochu. Možná náš starý přítel. 🧐🌞🙀👏 pic.twitter.com/fjp97I4Sp2 – Dr. C. Alex Young (@TheSunToday) 6. září 2022

Existuje mnoho kosmických lodí, které nemusí přežít tak silnou bouři ze slunce. Ale Solar Orbiter, jak název napovídá, byl postaven tak, aby odolal slunečním úderům.

Je vybaveno přístroji pro měření slunečních jevů včetně prudkých erupcí Slunce.

Ve skutečnosti byl Solar Orbiter umístěn v Předchozí skladba CME která vypukla 30. srpna GMT, před manévrem gravitace.

Jeho přístroje v obou případech zaznamenaly prudký nárůst energetických částic sluneční energie. To jsou informace, které vědcům mohou pomoci klasifikovat tyto události a lépe porozumět chování Slunce a jeho vlivu na vesmírné prostředí.

Intenzita vysokoenergetických částic zůstává vysoká; Vypadá to, jako by právě prošel meziplanetární šok Tweet vložit brzy dnes. CME by měla brzy následovat. pic.twitter.com/yF5njp5QRu – George Ho (@mrgho06) 6. září 2022

AR 3088 je stále na odvrácené straně Slunce, a pokud by se znovu objevil, neudělal by to několik dní. Takže je docela možné, že než se k nám vrátí, bude hubenější a tišší.

V současné době, V zemi slunce nasměrované k Zemi je vše tichos čís sluneční bouře Porozumění.

Je tu pár Viditelné oblasti slunečních skvrnale všechny se v tuto chvíli zdají být poměrně slabé, na straně blízko slunce zuří mírnější tropické těžké požáry.

Slunce však dosahuje vrcholu svého 11letého cyklu aktivity, takže v nepříliš vzdálené budoucnosti bychom měli vidět silnější erupce.

Pokud chcete mít aktuální informace o předpovědi slunečního počasí a o tom, co to znamená pro Zemi, můžete se podívat na Sledovat Centrum pro předpověď kosmického počasí NOAAThe Britský Met OfficeThe Australský úřad pro meteorologiiA Spaceweather Live na jejich webových stránkách.