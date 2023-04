Demon Slayer sezóna 3 stanovuje datum vydání Netflix v USA

nové epizody Přemožitel démonů Bylo přidáno do Netflixu v USA, ale právě jsme se dozvěděli, že čekání na třetí sezónu nebude dlouhé. Kdy přijde Entertainment District Arc na Netflix? Jaké jsou státy Přemožitel démonů Streamování na Netflixu? Zde je to, co potřebujete vědět.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba je japonský anime seriál založený na stejnojmenné manze od Koyoharu Gotōge. Od vydání anime série popularita Demon Slayer explodovala. Za něco málo přes sedm let od debutu mangy v únoru 2016 vygenerovala franšíza v roce 2020 tržby více než 8,75 miliardy dolarů, což z ní dělá jednu z nejlepších Nejvýdělečnější mediální franšíza v historii.

Vzhledem k tomu, že od poslední aktualizace příjmů uplynuly více než dva roky, můžeme to předpokládat vrah démonů Tržby v příští zprávě překročí 10 miliard dolarů.

kdy to bude Demon Slayer 3. sezóna – Entertainment District Arc Chystáte se na Netflix USA?

The Mugen Train arc, celkem sedm epizod, zasáhl Netflix 21. ledna 2023. To je necelých čtrnáct měsíců po poslední epizodě arc odvysílané v Japonsku 28. listopadu 2021. Pokud použijeme stejnou logiku na Entertainment District Arc , můžeme Vidíme, že další epizody dorazí do dubna 2023, čtrnáct měsíců po finále sezóny odvysílané v Japonsku 13. února 2022.

To znamenalo, že náš původní nejlepší scénář byl, že další epizody dorazí do dubna 2023 nebo června 2023.

Naštěstí se naše předpověď splnila, protože ji nyní máme potvrzenou Přemožitel démonů Sezóna 3 dorazí na Netflix v USA 1. května 2023.

Kde mohu streamovat Přemožitel démonů Na Netflixu?

můžete streamovat Přemožitel démonů V následujících 34 zemích;

národ roční období epizod Hongkong 3 44 Indie 3 44 Japonsko 3 44 Malajsie 3 44 filipínský 3 44 Singapur 3 44 Thajsko 3 44 Kanada 2 33 Spojené království 2 33 spojený stát 2 33 Argentina 1 26 Austrálie 1 26 Brazílie 1 26 Kolumbie 1 26 Česká republika 1 26 Francie 1 26 Německo 1 26 Řecko 1 26 Maďarsko 1 26 Island 1 26 Izrael 1 26 Itálie 1 26 Litva 1 26 Mexiko 1 26 Polsko 1 26 Rumunsko 1 26 Rusko 1 26 Slovensko 1 26 Jižní Afrika 1 26 Jižní Korea 1 26 Švédsko 1 26 Švýcarsko 1 26 krocan 1 26 Ukrajina 1 26

Kdy bude Demon Slayer: Swordsmith Village Arc Přijďte na Netflix?

Swordsmith Village Arc bude muset dlouho čekat, pokud bude Netflix nadále přijímat další Přemožitel démonů epizod.

Swordsmith Village Arc se začne vysílat v dubnu 2023. Počet epizod nebyl potvrzen, nicméně očekáváme, že uvidíme alespoň 12 epizod. To znamená, že oblouk skončí nejdříve koncem června 2023.

Pokud bude oblouk následovat očekávaný trend, o kterém jsme hovořili výše, fanoušci si možná budou muset počkat do srpna nebo října 2024, než dorazí Swordsmith Village Arc na Netflix.

Těšíte se na sledování? Přemožitel démonů 3. sezóna na Netflixu? Dejte nám vědět v komentářích níže.