Co je čínská iniciativa Pás a stezka a jak se mění?

Vzestup pásu a stezky

Wang Jiesi, zakládající prezident Institutu mezinárodních a strategických studií na Pekingské univerzitě, zveřejnil v červenci 2012 výzkum, který by přetvořil čínskou zahraničněpolitickou doktrínu. Pod názvem „Crawling Westward“ článek tvrdil, že Čína by měla věnovat méně pozornosti konfrontaci s mocnými spojenci USA na východě – jako je Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan a Filipíny – a více se zaměřit na Střední Asii a Blízký východ.

Pan Xi přijal tento přístup poté, co převzal moc později toho roku. Čína právě začala posílat zboží na evropské trhy na palubách vlaků, které sledovaly 2000 let staré trasy Hedvábné stezky přes stepi Střední Asie. Si Ťin-pching odcestoval do Kazachstánu, západního souseda Číny, a v září 2013 vyhlásil „Ekonomický pás Hedvábné stezky“.

O čtyři týdny později, poté, co země jihovýchodní Asie požádaly o zařazení, pan Xi oznámil „Námořní hedvábnou stezku“, která spojí země napříč jihovýchodní Asií a jižní Asií s východní Afrikou.