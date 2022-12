Zdroje uvedly, že čínský prezident navštíví Saúdskou Arábii uprostřed napjatých vztahů se Spojenými státy

CNN

Přijede čínský prezident Si Ťin-pching Království Saúdská Arábie Čtvrtek na dvoudenní státní návštěvě uprostřed vysokého napětí mezi Spojenými státy a oběma zeměmi, podle zdroje obeznámeného s cestou, arabského diplomatického zdroje a dvou vysokých arabských úředníků.

Xiho cesta do Rijádu zahrnuje a Arabská Čína Summit a konference Rady pro spolupráci Číny a Perského zálivu, podle čtyř zdrojů.

Očekává se, že čínsko-arabského summitu se zúčastní nejméně 14 arabských hlav států, uvedl arabský diplomatický zdroj, který návštěvu označil za „milník“ pro arabsko-čínské vztahy.

Zdroje hovořily pod podmínkou anonymity, protože neměly oprávnění mluvit s médii.

Zvěsti o návštěvě čínského prezidenta u největšího spojence USA na Blízkém východě kolují měsíce, ale vlády Saúdské Arábie a Číny je nepotvrdily.

Peking oficiálně neoznámil, že Si Ťin-pching navštíví Saúdskou Arábii. Na dotaz ohledně možné cesty během pravidelného brífinku na ministerstvu zahraničí v úterý mluvčí Mao Ning řekla, že nemá žádné informace, které by mohla poskytnout.

Minulý týden poslala saúdskoarabská vláda novinářům registrační formuláře, aby informovali o summitu, aniž by potvrdila přesná data. Saúdská vláda odmítla reagovat na žádost CNN o informace o Siho návštěvě a plánovaných summitech.

Zprávy o dlouho očekávané návštěvě přicházejí na pozadí řady roztržek, kterých se Spojené státy obávají vůči Pekingu i Rijádu a které k nelibosti Washingtonu vedly v posledních letech pouze k oteplení vztahů.

USA a Saúdská Arábie zůstávají zapleteny do ostrého sporu ohledně těžby ropy, který vyvrcholil v říjnu silnou rétorikou a kývnutím, když saúdskoarabský ropný kartel OPEC+ snížil těžbu o 2 miliony barelů denně ve snaze „stabilizovat“. “ceny. . Rozhodnutí bylo učiněno navzdory intenzivní americké kampani proti němu.

Saúdská Arábie, jako věrný spojenec Spojených států po dlouhých osm desetiletí, zahořkla kvůli tomu, co vnímá jako snižující se přítomnost americké bezpečnosti v regionu, zejména kvůli rostoucím hrozbám ze strany Íránu a jeho ozbrojených jemenských zástupců.

Čína je ekonomickým gigantem na východě a se Spojenými státy se nesla kvůli Tchaj-wanu, který americký prezident Joe Biden opakovaně slíbil chránit v případě čínského útoku. Toto ožehavé téma vyhrotilo neklidné vztahy mezi Washingtonem a Pekingem, které už na nestálém Blízkém východě soupeří o vliv.

V době, kdy američtí spojenci v Arabském zálivu obviňují Washington z neplnění bezpečnostních záruk v regionu, Čína pracuje na posílení svých vztahů se státy Perského zálivu, stejně jako s nepřáteli Spojených států, Íránu a Ruska.

Čína a Saúdská Arábie zaujaly odlišné postoje vůči Západu ohledně války na Ukrajině. Oba se zdrželi podpory sankcí vůči Rusku a Rijád opakovaně zdůrazňoval, že Moskva je hlavním partnerem pro výrobu energie, s nímž by měla být konzultována rozhodnutí OPEC+. Po masivním omezení ropy z minulého měsíce někteří američtí představitelé obvinili Saúdskou Arábii, že stojí na straně Ruska a pomáhá prezidentu Vladimiru Putinovi v jeho válce na Ukrajině.

Představitelé Saúdské Arábie popřeli, že by vyzbrojovali ropu nebo se přikláněli k Rusku.

Biden v říjnu prohlásil, že USA by měly „přehodnotit“ svůj vztah se Saúdskou Arábií, který se prezident zjevně pokusil napravit na červencové návštěvě Rijádu. Poté, co Biden přísahal, že promění království ve „vyvrhele“ a odsoudil korunního prince a de facto vládce Mohammeda bin Salmána za vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, odcestoval do Rijádu uprostřed celosvětového nedostatku ropy a pozdravil bin Salmána pěstí celosvětových titulků.

Mrazivá návštěva však nakonec nevedla k žádnému zvýšení produkce ropy, ale pouze ke zhoršení napětí.