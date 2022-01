TEXASSKÁ KOVAŘSKÁ KONFERENCE A STAROŽITNÉ SETKÁNÍ PLYNOVÝCH MOTORŮ PÁTEK, SOBOTA V LA GRANGE

Tento víkend přijedou do La Grange kovářství a starožitné plynové motory.

Zítra (v pátek) a v sobotu se v Texaském centru českého dědictví a kultury (TCHCC) uskuteční Texaská kovářská konference a setkání starožitných plynových motorů.

V loňském roce se tyto akce konaly poprvé v TCHCC. Mark Hermes, manažer zařízení, říká, že se již staly velmi populární.



Letošní aktivity začínají zítra v poledne a v sobotu v 9 hodin. Hosté se mohou těšit na kovářské ukázky, ukázku plynových, naftových, parních a horkovzdušných strojů, prohlídky areálu obce a prodejců.

V sobotu od 10:00 do 13:00 zahraje živá hudba z kulturního dědictví Celtaire. Ve 13:00 se také uskuteční živá aukce s kovářským nářadím a dalšími domácími kousky a od 14 do 17 hodin bude následovat zábava od The Harfmann’s.

Výtěžek akce ve prospěch výstavby Kovárny TCHCC.

Další podrobnosti naleznete na www.czechtexas.org.