Češi se o Norsko starají

Eduard Sale a kapitán České republiky Jiří Kulich vstřelili hattricky a dnes večer ve Frolundaborgu zajistili svému týmu přesvědčivou výhru 8:1 nad Norskem. Česko vyřadilo na začátku druhého zápasu 2:1. Výhra vyrovnala český rekord na 1:1, zatímco Norsko kleslo na 0:2.

Na rozdíl od Německa, které se dnes odpoledne zapsalo do historie tím, že porazilo Finsko poprvé v historii WJC, Norové jsou proti Sexes bez vítězství, nyní 0-7.

„Bylo to mnohem lepší než minulé utkání,“ řekl Kulich v narážce na včerejší prohru týmu se Slovenskem 6:2. K tomu přidal i asistenci, aby to byl čtyřbodový večer pro 19letého hráče. „Začali jsme dobře, ne skvěle, ale začali jsme hrát svou hru a udělali jsme pár dobrých věcí. Změnili jsme myšlení, zkusili jsme jít na lavičku a tvrdě bruslit, ale museli jsme zůstat pokorní a jít dál. Měli jsme nějaké šance, měli jsme nějaké šance.“ ale dobře jsme se odrazili. No tak. Snažíme se hrát jako jeden hráč, být spoluhráči a spolupracovat. Na tom záleží.“



„Včerejší zápas nám vzal spoustu energie,“ přiznal norský trenér Krister Nyland po prohře 4:1 s USA. „Myslím, že jsme odvedli dobrou práci, když jsme je prozkoumali, a věděli jsme, že byli po hře trochu naštvaní, takže jsme se připravili. Došlo k posunu hybnosti, když jsme měli šanci na 2:1, a pak se dostali.“ tři. -na pět A skóroval brzy. Ubralo nám to energii. Nejsem spokojený s výsledkem, nejsem spokojený s koncem zápasu. Ale vyhrál lepší tým.“

Kulich, hrající ve svém třetím mistrovství světa juniorů za sebou, skóroval v 10:30 za Česko. Jeho střela zápěstím z horní části levého obličejového kruhu šla pod rukavici Markuse Stensruta.

Norové měli v úvodních dvaceti minutách tři přesilovky, včetně nájezdu pět na tři během 29 sekund, a přestože se dobře pohybovali po straně, celku PK ČR příliš problémů nenadělali. Jejich největší šance přišla pozdě v přesile dvou hráčů, když obránce Gabriel Koch vyrazil střelu mimo tyč.

Kulich se v následné přesilovce trefil také do tyče a o chvíli později napojil na dvojnásobné české vedení. Jeho jednorázovka pod popruhy Stensruda završila periodu, ve které mělo Norsko v čase 17:46 převahu 13:11 ve střelách na branku.

Norové hráli brzy ve druhé, když střela Johannese Lockberga oklamala Michaela Hrabela a snížila český náskok na polovinu. Byl to první gól Norska proti Čechům od 26. prosince 1990 (byť přes tři zápasy). Ale bylo to tak těsné, jak přicházejí smolařky, zbytek třetiny dominovalo Česko, které si přidalo tři góly.

Dlouhá střela Aleše Čecha obnovila jejich dvoubrankové vedení v čase 12:15 a o 37 sekund později to bylo 4:1 zásluhou Eduarda Saleho, který se dostal do velké příležitosti ke skórování. Obránce Mathias Babuka se hnal za pukem ve vlastním zakončení a poslal přihrávku na Saleho v horní části brankoviště. Než si Stensrud uvědomil, co se stalo, otočil se a zvedl zadní ruku daleko.

Sale dostal svůj druhý zápas v čase 1:14.

Matyas Sapovaliv přidal šestou branku při přesilovce ve třetí a Sale zkompletoval hattrick další střelou pět na čtyři střelou ze slotu, třetí brankou týmu PP. Kulich získal třetí po pěkném krmení od Tomáše Hamary.

„Dnes jsme byli dobří a byli jsme rádi, že jsme vyhráli, ale nebylo to dokonalé,“ poznamenal Hamara. „Máme nějaké věci, na kterých musíme zapracovat. Včera to bylo těžké, ale dnes jsme dosáhli výsledku. Nedivím se, že to bylo těsné, ale ve druhé třetině jsme měli hodně času v O-zóně a naštěstí jsme dali nějaké góly. Bylo to pohodlnější.“