Měsíce po získání srdcí na soutěži WBC 2023 Česká republika předvádí dva hvězdné dary od týmu Japonska a nejvyššího vládního úředníka.

World Baseball Classic je dávno pryč, ale jeho ozvěny jsou stále cítit. 2023 byla teprve pátá edice hry, ale byla zdaleka jednou z největších. Baseballová oslava v celosvětovém měřítku – kdo by to nechtěl vidět? Major League Baseball je možná nejslavnější liga na světě, ale tato událost dala příležitost předvést svůj talent i dalším zemím.

Pro Japonsko to bylo třetí vítězství v turnaji, jediná země, která kdy vyhrála vícekrát. Člověk by si myslel, že to rozzlobí ostatní země, ale v posledním kole jim byl nakloněn téměř každý. Mnoho týmů podalo skvělé výkony a jedním nezapomenutelným týmem byla Česká republika. Evropská země se rychle stala oblíbenou fanoušky; Ve skutečnosti stále dostávají dárky od milujících fanoušků.

Classic Baseball Team v České republice vyjadřuje své poděkování

reklama Článek pokračuje pod tímto inzerátem

Japonsko, neporažení šampioni WBC, se na začátku střetlo s českým týmem. Výsledek si lze snadno domyslet – evropský tým byl poražen. Jejich hráči ale zapůsobili na všechny kolem natolik, že na ně fanoušci dodnes nezapomněli. Dokonce i Shohei Ohtani, kapitán japonského týmu, poctil tým po svém, a to i poté, co ho trefil neprofesionální hráč baseballu. Fanoušci baseballu v asijské zemi také poslali dárky a děkovné dopisy do České republiky.

V nedávném příspěvku na Twitteru zahájil evropský tým srdečná slova vděčnosti. Poslali také dva soukromé dopisy, které obdrželi od vysoce postavených vládních úředníků. Jedním z nich byl dopis nejvyššího soudce Petera Angelosiho a druhý od českého velvyslance v Japonsku Martina Tuoma.

Uprostřed poděkování všem, komentář také zdůraznil krásu baseballového sportu. Má obrovskou moc sjednotit všechny, bez ohledu na zemi nebo vyznání. A to se určitě týká právě tohoto týmu.

Česká reprezentace nechala všechny v úžasu nad absolutní oddaností baseballu

reklama Článek pokračuje pod tímto inzerátem

V České republice se nejvyšší úroveň baseballu dá hrát v české baseballové extralize. Země má mnoho věrných fanoušků, kteří se tomuto sportu věnují a chtějí hrát ve WBC. Navíc mají talent být profesionálními hráči, i když jejich pracovní pozice zní jinak.

Během turnaje se to stalo oblíbeným tématem diskuzí – lidé s pracovními tituly jako učitel, technolog, elektrikář atd. se snažili reprezentovat svou zemi. Málo získali a málo ztratili. Ale důležité je, že každý hráč v tomto týmu měl vášeň pro baseball.

reklama Článek pokračuje pod tímto inzerátem

Podívejte se na tento příběh: Hodnocení každého vítěze prestižní World Baseball Classic

Jak by mohli neudělat dojem na nikoho, kdo je sleduje příště? Samozřejmě stále dostávají dárky od lidí z celého světa!