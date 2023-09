Brown vydává novou vánoční nahrávku – Singing News Magazine

Nashville, Tennessee (22. září 2023) Když se hudební talent legendární Filharmonie hlavního města Prahy spojí s vokálním talentem talentované rodiny, je konečným výsledkem hudební mistrovské dílo. Když je pak všech deset písní vánočními klasikami, projekt je plný sváteční nálady, která posluchače vezme na radostnou a sváteční cestu.

Právě včas na vánoční čas, Záznamy Club44 oznámila 20. října 2023vydání zcela nové nahrávky jedné z nejtalentovanějších rodin křesťanské hudby, Hnědý. Shelley, Michaela, Adam a Andrew, známí pod společným jménem The Browns, odjeli ze svého malebného rodného města Le Mars, Iowa, do České republiky, aby požádali o pomoc renomovanou Filharmonii hlavního města Prahy a vytvořili vánoční set, který se jistě stane oblíbenou dovolenou po mnoho let.

Vánoce v Praze je vánoční nahrávka jako žádná jiná, protože nabízí tradiční i moderní aranžmá některých z nejoblíbenějších vánočních klasik nahraných v průběhu minulého století. Každá skladba, natočená ve středních Čechách v České republice, obsahuje složité harmonie a mocnou instrumentaci, která zachycuje pravou podstatu toho, o čem Vánoce jsou.

Nové vydání obsahuje takové vánoční klasiky jako „Je to nejlepší čas roku“, „Stříbrné zvonky“, „O Holy Night“ a „The Little Drummer Boy“. Jedním z vrcholů nahrávky je „Sníh“. „Tato píseň se stala prázdninovým základem nejen díky svému chytrému textu a melodii Irvinga Berlina, ale také díky svým harmonickým pasážím. Je zábavná. Je náladová a klasická.“ Shelley Brownová států.

Dalším speciálním vrcholem nahrávky je „Dobrý král Václave“. „Natočit album s Filharmonií hlavního města Prahy a neuctít patrona Čech by bylo do očí bijící opomenutí,“ vysvětluje Shelley. Dramatické aranžmá je doplněno dramatickým crescendem a pauzou, aby zesílila silná slova této intimní tradiční hymny, napsané v roce 1853.

Michaela Brownová Svou radost z nové nahrávky vyjádřila slovy: „Každé album, které nahrajeme, má zvláštní stránku a příběh. tento Vánoce v Praze Album bylo od začátku velmi speciální. Máme dva nejlepší organizátory a koordinátory, Wayna Hawna a Davida Clydesdalea. Mohli jsme s nimi cestovat do historické Prahy v České republice a zažít živou nahrávku orchestru! Vybrali jsme klasické vánoční kousky, které každý zná a miluje, a jsme tak nadšeni, že se s vámi můžeme o tuto hudbu podělit během tohoto zvláštního období roku!

spoluzakladatel Club44 Records, Ernie Haaspodělil se o své nadšení z této nové nabídky od The Browns: „Znám The Browns od jejich dětství, a když jsem je potkal, věděl jsem, jak jsou výjimeční. Bylo zábavné sledovat, jak jejich hudební kariéra v průběhu let tak rychle vzkvétá.“ vpřed na tuto epickou nahrávku, Vánoce v Praze, To potvrzuje to, co jsem tušil už 20 let…vždy dodávají s velkou profesionalitou, velkou zábavní hodnotou a především úžasnou rodinnou harmonií jako nikdo jiný. Tuto nahrávku musíte slyšet!

Od roku 2015 tato hudební rodina ráda pořádá představení ve svém divadle Browns Century Theatre ve svém rodném městě Le Mars. Každou sezónu rodina vystupuje před vyprodaným publikem pět dní v týdnu během listopadu a prosince. Vyprodané hlediště letos okusí Prahu při návštěvě ospalého městečka Le Mars.

Již 20 let přinášejí The Browns svým hudebním talentem, bohatými rodinnými harmoniemi a překypující energií radost posluchačům po celém světě. Tato nejnovější vánoční nahrávka jistě přinese posluchačům více štěstí na desítky let dopředu.