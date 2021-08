Když jsou turisté pryč, Praha se snaží obnovit svou identitu

Je velmi horký den v srpnu. Když se ale snažím dopřát svou oblíbenou kavárnu v centru Prahy na občerstvení, zjišťuji, že je zavřená.

Při hledání kofeinu jsem strávil několik set metrů dále od Graff’s Café, kavárny ve vedlejší ulici pět minut chůze od Václavského náměstí. Je otevřený, ale téměř úplně opuštěný. Chlap, se kterým se chovám jako s druhým hostem, se ukázal být druhým číšníkem a nečinně sledoval, jak můj kolega přijímá moji objednávku.

Vzor se opakuje po celém městě. Před pandemií přilákalo krásné hlavní město České republiky až osm milionů turistů – většinou cizinců – ročně, což z něj činí jedno z nejnavštěvovanějších měst v Evropě. Koronavirus ale tuto povodeň výrazně omezil. V roce 2020 to bylo jen 2,2 milionu návštěvníků. V uplynulém měsíci, kdy epidemie ustoupila, došlo k mírnému oživení. Obsazenost hotelu byla ale stále jen 32 procent, říká Václav Stárek, prezident České asociace hotelů a restaurací.

Účinky přelévání byly pociťovány v pražském cestovním ruchu, což normálně přeplněnému městu návštěvníků dodávalo děsivý pocit tlaku. Příjmy z cestovního ruchu loni klesly o 80%. Mnoho kaváren, restaurací a hotelů bylo nuceno definitivně zavřít. Kdo přežil, olízl si rány.

“Ztratili jsme miliony a miliony korun.” [in revenue]říká Riccardo Locé, italský šéfkuchař, který se stal podnikatelem, který se v roce 2002 přestěhoval do Prahy a vlastní řetězec vynikajících restaurací roztroušených po celém městě. “Pro nás to byla velká ztráta, jen přežíváme. Rok a půl jsem nevydělal peníze.”

Přestože však pražské restaurace a kavárny bojují se zhroucením mezinárodního cestovního ruchu, ostatní doufají, že klid poskytne příležitost k opětovné rovnováze mezi místními a návštěvníky, což je v letech před pandemií stále nevyrovnanější.

Pražské restaurace a kavárny se potýkají s kolapsem mezinárodního turismu. © Petr David Josek / AP



Příliv návštěvníků, vedený levnými lety a pohodlím platforem pronájmu ubytování, jako je Airbnb, přetvořil historické centrum Prahy. Místo toho, aby v nich žili, byly byty pronajímány turistům a obchody, které kdysi obstarávaly obyvatele, byly nahrazeny obchody prodávajícími suvenýry a drobnosti.

Praha se zároveň stala magnetem pro jeleny, jejichž horlivý styl se stal místním obyvatelům čím dál větší nepříjemností.

“Pokud jste žili v centru města v roce 2019, bylo to na některých místech velmi nepříjemné: byl zde velký hluk, žádná infrastruktura pro nákup potravin, pouze restaurace … musíme vrátit historické centrum zpět do života místní, “říká Staric. „Je to skvělá příležitost změnit strukturu cestovního ruchu.“

Pražský primátor Zdeněk Hřeb uznává, že bezprostřední pravomoci města prosadit změnu jsou omezené. Vystěhovala společnosti, které nabízejí výměnu peněz za nespravedlivé ceny, z městských budov, a vydala pokyny, co mohou reklamní společnosti umisťovat na své budovy, aby bojovaly proti tomu, co nazývá „viditelný smog“.

Snahy města přesvědčit vládu, aby schválila zákon, který by Praze umožnil regulovat, jak a jak dlouho se byty pronajímají na platformách jako Airbnb – což Harib považuje za jádro problému – byly zatím neúspěšné. nést ovoce.

Dalším způsobem, říká Starek, je zvýšit počet kulturních akcí, jako jsou koncerty, ve městě, aby přilákaly turisty, kteří nehledají jen víkend večírků. “Stejně jako v Berlíně, kam lidé přicházejí nejen proto, aby viděli historické památky, které můžete vidět jednou nebo dvakrát, ale aby si mohli vyzkoušet něco hezkého, něco nového,” říká.

Jiní, zejména ti, kteří jsou na konci pandemie, jsou skeptičtí ohledně možnosti zásadního vyvážení. Když tuto myšlenku zmíním Lockeovi, směje se. „Žijeme z turistů v tomto městě a vy si uvědomujete, jak moc vám chybí, když už nepřijdou,“ říká.

Harib ale neztratil naději na nalezení kompromisu. „Před Covidem to bylo extrémní a nyní je to také extrém,“ říká. “Chtěli bychom najít rovnováhu … a podporovat udržitelný cestovní ruch ve městě. Musí existovat střední cesta.”

