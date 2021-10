Albánie není jedinou zemí, která si v prosinci vybrala píseň Eurovize 2022. Odhaleno úředníkovi České televize Web ESCZ 2022 V prosinci také vyberou svého umělce.

Kdo tedy bude soutěžit v jejich online zkouškové show? No to se musí rozhodnout. Když se však 30. září zavřelo okno pro podání, provozovatel vysílání potvrdil, že obdržel více než 150 písní „od desítek umělců z celého světa“. Interní proces výběru nejjasnějších diamantů právě probíhá.

ESCZ 2022: Česká republika potvrzuje národní finále za prosinec

Český tým škádlil, že jsou povoláni do nějakých velkých zbraní, což jim pomáhá zničit, a přidává dvě jiskry do jejich interní soudní skupiny. Oni psali:

„Letos byl vnitřní výbor odpovědný za výběr těchto umělců posílen americkým skladatelem a evropským producentem / umělcem.

„Uchazeči o skladby vybrané do Národního kola budou kontaktováni e -mailem do 20. října, aby potvrdili svou účast a souhlasili s Národním kolem.“

„Jednotliví účastníci a jejich písně budou vydány začátkem prosince.“

„Národní kolo se uskuteční v prosinci 2021, takže vítězný umělec bude moci od ledna 2022 pracovat na svém představení Eurovize.“

„Pro účast v národním kole je nutné nahrát živou verzi písně do studia české televize, které bude základem pro hlasování.“

„Hlasování bude probíhat elektronicky, přičemž rozhodne 50% mezinárodních arbitrů, 25% mezinárodních pozorovatelů a 25% českých pozorovatelů.“

Stejně jako mnoho jeho současníků Eurovize 2021 měl Penny Cristo původně zpívat na Eurovizi 2020. Ale nedostal šanci vystoupit, protože zápas byl zrušen kvůli infekci Govt-19. Naštěstí pro Penny dostal druhou šanci, když se ho Česká televize rozhodla udržet ho na Eurovizi 2021.

Ačkoli je to úplně jiné, „Omaha“ je velmi ovlivněna plánovaným vstupem Penny do roku 2020 – „Kemama“. Vysvětluje: „Být upřímný, když se tentokrát snažím být zábavný, přehánět věci jako„ čárka “a příliš nepřemýšlet. V„ čárce “a věcech, které jsem chtěl o sobě prozradit, byla spousta skrytých zpráv, ale tady to je o mě méně a já se snažím hrát a dávat ti pozitivní energii jakýmkoli způsobem chci. Chci, aby ses cítil, aniž bys cokoli cítil. Chci, aby ses smál. Není nic hlubšího. “

