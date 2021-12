SAKO Brno postaví první automatizovanou třídicí linku na papír a plasty v České republice – Brněnský deník

První kámen pro novou automatizovanou třídicí frontu na separaci plastů a papíru s investicí 330 milionů korun poklepali první náměstek primátora města Brna Peter Brladi (KDU-ČSL) a předseda představenstva SAKO Brno Philip Letter. Nová třídicí linka bude první plně automatizovanou třídicí linkou v České republice a v provozu by mohla být do roku 2023. Kredit: SAKO Brno

Obrázek: Poklepání na první kámen. Kredit: SAKO Brno

Brno, pros. „Zvýšená kapacita strojní linky obslouží celý region a zvýší procento úspěšně vytříděných produktů. Pokračující investice vidím v jedné ze strategických iniciativ s cílem maximalizovat dopad recyklace a posunout nakládání s odpady na vyšší úroveň. Mnohem více recyklovatelných produkty vstoupí do oběhového hospodářství.

Očekává se, že nová linka zpracuje 7 000 tun plastů a 8 000 tun papíru ročně, což je nárůst oproti 4 000 tunám plastů a 6 500 tunám papíru vytříděných ruční linkou v loňském roce, což je na hranici kapacity. Množství vytříděného odpadu se každým rokem zvyšuje a zpracovatelská kapacita staré linky nemusí být dostatečně brzy.

„Množství plastu se každých pět let zdvojnásobí. SAKO před deseti lety odvezlo z ulic Brna Brno 994 tun plastu, loni to byly necelé čtyři tisíce. Na některých místech denní sběr nestačí, “řekl Leather. „Veřejnost o tom moc neví, ale třídění odpadu se stále provádí ručně. Je to náročné, neefektivní a někdy vadné. Automatizovaná třídicí linka dokáže vytřídit širokou škálu plastů v kvalitě a množství, které nelze dosáhnout lidským faktorem.

Nová linka bude schopna vytřídit 4,5 tuny odpadu za hodinu, identifikovat plasty podle tvaru, složení a barvy a rychle a efektivně je třídit. Na lince budou také bubnové, optické a balistické stroje na separaci železa a barevných kovů, které pomohou se sběrem plechovek, víček a plechovek. Výkonný lis s kapacitou 6 tun za hodinu lisuje vložkovaný plast a papír do balíků dalšího zpracování. Součástí této řady je i drtič polystyrenu.

Výstavba automatické třídicí linky potrvá přibližně jeden rok. „V letošním roce jsme získali stavební povolení, vysoutěžili jsme dodavatele a vybrané technické dodavatele. Nyní začínáme se stavbou. Předpokládám, že zahájíme testování v únoru 2023 a poté přejdeme ke kolaudaci.“ Financováno fondem.