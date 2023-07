Křížovky a počítače: úkoly duševní bystrosti trumfují socializaci při odvracení demence

souhrn: Nedávná studie naznačuje, že zapojení do úkolů mentální ostrosti může snížit riziko demence více než společenské aktivity nebo kreativní koníčky.

Analýzou dat od 10 318 dospělých Australanů ve věku 70 a více let výzkumníci zjistili, že u těch, kteří se pravidelně účastnili gramotnosti a náročných úkolů pro mysl, byla o 9–11 % nižší pravděpodobnost, že se u nich rozvine demence. Kreativní koníčky a pasivnější aktivity, jako je čtení, snížily riziko demence pouze o 7 procent.

Studie zdůrazňuje význam aktivní mentální stimulace při snižování rizika demence u seniorů.

Klíčová fakta:

Studie použila data od více než 10 000 dospělých Australanů ve věku 70 a více let. U těch, kteří se pravidelně věnovali úkolům všímavosti, byla o 9–11 % nižší pravděpodobnost rozvoje demence. Společenské aktivity a kreativní koníčky měly menší vliv na snížení rizika demence.

zdroj: Monash University

Studie Monash University zjistila, že používání počítače, křížovky a hry, jako jsou šachy, byly těsněji spojeny se staršími dospělými, kteří se vyhýbali demenci, než pletení, kreslení nebo socializace.

Publikováno v Síť JAMA je otevřenáZjištění – některá z dosud nejsilnějších na toto téma – mohou pomoci starším jedincům a odborníkům v hospicové péči naplánovat cílenější přístup ke snížení rizika demence.

V roce 2022 bude 55 milionů lidí na celém světě trpět demencí a každý rok přibude 10 milionů nových případů. Kredit: Neuroscience News

Výzkumníci získali data od 10 318 Australanů ve věku 70 a více let, kteří se účastnili projektu ASPREE a dílčí studie ALSOP (ASPREE Longitudinal Study of Older Adults).

Zjistili, že účastníci, kteří se běžně účastnili úkolů v oblasti gramotnosti a mentální ostrosti dospělých, jako jsou doučování, vedení deníku a luštění křížovek, měli o 9–11 % nižší pravděpodobnost rozvoje demence než jejich vrstevníci.

Kreativní koníčky, jako je pletení, pletení a malování, a pasivnější činnosti, jako je čtení, snížily riziko o 7 procent. Naproti tomu velikost sociální sítě člověka a frekvence vycházek do kina nebo restaurace nebyly spojeny se sníženým rizikem demence.

Výsledky zůstaly statisticky významné, i když byly upraveny o úroveň předchozího vzdělání a socioekonomický status. Mezi muži a ženami nebyly zjištěny žádné významné rozdíly.

Vedoucí autorka profesorka Joanne Ryanová z School of Public Health and Preventive Medicine uvedla, že identifikace strategií k prevenci nebo oddálení demence je hlavní globální prioritou.

Docent Ryan řekl: „Měli jsme jedinečnou příležitost zaplnit mezeru ve znalostech tím, že jsme prozkoumali širokou škálu činností obohacujících životní styl, které často vykonávají starší lidé, a vyhodnotili, které z nich jsou nejvíce spojeny s prevencí demence.“

„Myslím, že naše výsledky nám říkají, že aktivní manipulace s dříve uloženými znalostmi může hrát větší roli při snižování rizika demence než pasivnější rekreační aktivity. Udržování aktivní mysli a konfrontace může být obzvláště důležité.“

Mezi hodnocené rekreační aktivity patřily:

Činnosti v oblasti gramotnosti dospělých, jako jsou kurzy vzdělávání dospělých, používání počítače a vedení deníku

Úkoly zaměřené na duševní bystrost, jako je vyplňování kvízů, křížovek a hraní karet/šachů

Kreativní koníčky, jako je truhlářství, pletení nebo malování

Pasivnější činnosti, jako je sledování zpráv, čtení nebo poslech hudby

Aktivity na sociálních sítích, jako je setkávání a interakce s přáteli

Plánované výlety, jako je návštěva restaurace, muzea nebo kina.

Profesor Ryan uvedl, že zjištění nevylučují, že ti, kteří jsou přirozeně přitahováni k typům rekreačních aktivit spojených s kognitivním zdravím, měli také specifické osobnostní rysy, které by jinak byly prospěšné, nebo že by mohli mít obecně lepší zdravotní chování.

„Ačkoli zapojení do činností zaměřených na gramotnost a mentální bystrost nemusí být všelékem, jak se vyhnout demenci, pokud je to vaším cílem a musíte si vybrat, náš výzkum jistě naznačuje, že toto jsou aktivity, které s největší pravděpodobností podpoří dobré kognitivní zdraví po delší dobu. období,“ řekla. .

Profesor Ryan řekl, že sociální kontakt může být také velmi důležitý pro kognitivní a duševní zdraví, ačkoli ve studii neprokázala jasnou souvislost s rizikem demence.

„Účastníci byli kognitivně zdraví a pravděpodobně již vedli společensky aktivní život, takže kognitivní výhody silných sociálních sítí mohou být v této skupině méně výrazné než v běžné populaci,“ řekla.

O tomto výzkumu o poznání a zprávách o demenci

autor: Joanne Ryanová

zdroj: Monash University

sdělení: Joanne Ryan – Monash University

obrázek: Obrázek připsán Neuroscience News

Původní vyhledávání: otevřený přístup.

„Obohacení životního stylu v pozdějším věku a jeho spojení s rizikem demenceNapsal Joan Ryan a kol. Síť JAMA je otevřená

shrnutí

Obohacení životního stylu v pozdějším věku a jeho spojení s rizikem demence

Důležitost

Životní styl obohacený o sociálně a mentálně stimulující aktivity u starších lidí může pomoci vybudovat kognitivní rezervu a snížit riziko demence.

objektivní

Zkoumání spojení rekreačních aktivit a sociálních sítí s rizikem demence u starších dospělých.

Návrh, příprava a účastníci

Tato prospektivní, longitudinální kohortová studie použila data odvozená z populace z ASPREE Longitudinal Study of Older Adults (ALSOP) od 1. března 2010 do 30. listopadu 2020. Jednotlivci žijící v komunitě v Austrálii ve věku 70 a více let, kteří byli obecně zdraví a bez při zápisu do studie ALSOP mezi 1. březnem 2010 a 31. prosincem 2014 byly zaznamenány významné kognitivní poruchy. Data byla analyzována od 1. prosince 2022 do 31. března 2023.

expozice

Celkem 19 měření volnočasových aktivit a sociálních sítí, které byly hodnoceny na začátku, bylo klasifikováno pomocí analýzy faktorů zkoumání.

Hlavní zjištění a opatření

O demenci rozhodl mezinárodní expertní panel podle Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (Čtvrté vydání) Standardy. Coxova proporcionální regrese rizika zkoumala riziko demence v průběhu 10 let, přičemž se přizpůsobovala vzdělání, socioekonomickému stavu a řadě zdravotních faktorů.