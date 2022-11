Seznamte se s párem, který cestuje po světě, když znovu vytváří slavné filmové scény na různých místech natáčení.

V roce 2014 se Robin (33) a Judith Lachin (32), když zvažovali svou příští dovolenou, rozhodli navštívit Fotografování webových stránek – Ta představa je okamžitě vzbudila. Tehdy ještě netušili, že jejich dovolená je zavede k tomu, že v budoucnu navštíví mnoho z těchto stránek, a také zasejí semena pro jejich projekt ‚Secret Famous Places‘, který má na Instagramu 59,6 tisíc sledujících (a stále roste). Poháněni svou láskou k cestování, duo navštěvuje taková místa a znovu vytváří scény, jejichž výsledky jsou prostě úžasné a předvedené na T. Scény z různých filmů a seriálůPočítaje v to Hra o trůnyA Pavoučí mužA Hunger Games: Mockingjay, Forrest Gump, stejně jako film z roku 1963, šaráda.

V exkluzivní interakci s Indianexpress.comRobin, strojní inženýr, a Judith, novinářka, mluvili více o svém úspěšném projektu, o výzvách, kterým čelili a které v průběhu let překonali, o myšlence „Secret Famous Places“, získali si mnoho srdcí, včetně srdcí celebrit, a také prozradili, zda jakýkoli Bollywoodský film na seznamu scén filmu/seriálu k přehrání. Čtěte dále a dozvíte se více.

Co vedlo ke koncepci „tajných slavných míst“ a kdy to začalo?

Všechno to začalo v roce 2014, když jsme přemýšleli o tom, kam bychom mohli jet na příští dovolenou, když jsme seděli na opravdu pěkném místě s výhledem na řeku – dvě hodiny jízdy od místa, kde jsme byli. A nemůžeme se rozhodnout o destinaci – hory Nebo pláže – a to jsme v té době neměli moc peněz, protože jsme byli ještě studenti, když jeden z nás navrhl, abychom navštívili místo natáčení, a druhý se hned nadchl! Ale pak jsme přemýšleli o tom, jak přesvědčit lidi, že to místo je skutečné místo z filmu, a pak jsme měli více nápadů a rozhodli jsme se být na snímcích sami oblečeni v kostýmech a zároveň zajistit, aby byly natočeny ve správných úhlech – stejně jako v film. Nečekali jsme ale, že tento nápad bude fungovat. Vytvořili jsme to krok za krokem, abychom jen otestovali, jestli to funguje. Byla to první fotka, kterou jsme pořídili Praha v České republice – Z Nesplnitelná mise – A tak uspěla a spustila „Secret Famous Places“.

První obrázek, který jsme zveřejnili na Instagramu, byl teprve v roce 2018, protože původní plán byl, aby naše obrázky byly vzpomínkami na naše cesty. Ale když naše rodiny a přátelé viděli fotografie, byli nadšení a motivovali nás ke sdílení fotografií na sociálních sítích.

Jak se proces v průběhu let vyvíjel – jaké věci se snažíte začlenit a odstranit?

Proces se v průběhu let vyvinul jen málo – modernizovali jsme naše vybavení (pouze softwarovou část). Zpočátku jsme museli utíkat od fotoaparátu, mnohokrát často, do konečné pozice, protože časovač fotoaparátu nám umožnil pouze 10 sekund, než jsme klikli na obrázek. I dnes stále klikáme na vlastní fotky. Nyní máme program, který nám umožňuje nastavit časovač podle našeho výběru, abychom mohli zlepšit proces fotografování. Kromě toho je to téměř totéž – zaměřit se na film, fotografii a Hledání místa k natáčeníV průběhu let jsme zkoušeli natočit nějaké filmy a dokonce i podcasty, ale uvědomili jsme si, že toho bylo příliš, protože jsme měli určitá časová omezení (s ohledem na naše zaměstnání). A nakonec, když už někde jsme, tak se chceme jen bavit a nechceme se cítit ve stresu.

Jak dlouho vám dvěma trvá, než znovu vytvoříte totéž? Jaká je podle vás zatím nejnáročnější scéna a proč?

Záleží na lokaci a filmu nebo seriálu, na kterém pracujeme. Ve skutečnosti jsme udělali spoustu práce, než stránku skutečně navštívíme, a to zahrnuje hledání oblečení, určení přesných souřadnic místa, což někdy může trvat hodiny (nalezení přesné polohy) – takže to může trvat kdekoli mezi jedním až čtyřmi dny. Jako, snažili jsme se najít soubor Fotografování webových stránek V Rakousku jsme dva nebo tři dny nemohli; Někdy se nám tedy nepodaří web najít, a většinou ne, takže web ani nenavštívíme. Ale jakmile se tam dostaneme, máme asi 30 minut až dvě hodiny na scénu. Ale někdy máme méně času, například když svítí slunce, je špatné počasí nebo je přeplněno, nebo nemáme tolik času, kolik bychom chtěli kvůli popularitě místa.

Co se týče náročnější scény, záleží na tom, koho se zeptáte. Pro Robina to bylo jako natáčet scénu Emma a Louise v národní park; Bylo neskutečné horko – kolem 42-45 stupňů Celsia – a já se cítil opravdu nepříjemně, když jsem měl na sobě uniformu americké policie. Bylo to pro mě velmi stresující. Ale kromě toho to bylo velmi pohodlné, protože kolem nás nebyli žádní lidé, kteří by se na nás dívali. Pro Judith to byla scéna z hvězdné války Kde se na nás dívalo hodně lidí. Ale říkal jsem, že jsem byl také vyzván, abych udělal scénu z Tenetu, protože jsme museli zarezervovat loď, ve které jsme se snažili opravit kameru – a nebylo to opravdu snadné. Záleží na obrázku nebo scéně, stejně jako na oblečení, které máme na sobě, davu, počasí a celkové atmosféře, takže se to liší od velmi snadného po velmi obtížné.

Na základě čeho se rozhoduje o filmu a scéně? Co tedy proces obnáší – od nalezení přesné polohy, přes zdokonalování oblečení a emocí/výrazů až po konečné kliknutí na fotku?

Naším prvním kritériem je, že musíme milovat scénu (a film). Je také velmi důležité, aby byli herci viditelní z dobré perspektivy, nejlepšího stavu mužů i žen, a pak musíte vybrat dobré pozadí, aby lidé mohli vnímat, že jsme byli na přesném místě, spíše než jen ho mít v pozadí. Robin si většinou nejprve ověří, zda je možné navštívit přesné místo – od zjištění přesných GPS souřadnic, které jsou jednodušší ve městech než ve složité krajině a mohou zabrat pár minut až po celý den. Jakmile to dostaneme, naplánujeme cestu. Pak přichází outfit, kvůli kterému jsme se jako první nabourali do našich skříní, protože nechceme kupovat pokaždé nové oblečení. Pokud ne, oslovíme rodinu nebo přátele. Pokud například potřebujeme kravatu, vždy se zeptáme Judithina otce, protože má mnoho barev. Pokud ale také nemají oblečení vhodné pro obrázky, navštívíme bazar a hledáme módu tam. Jakmile máme vše s sebou, vydáme se na místo, abychom konečně znovu vytvořili scénu a vyfotit.

Jsou místa, kde člověk potřebuje speciální povolení k pořízení/kliknutí fotek. Co v takových případech děláte, nebo se raději natáčení v takových lokacích zdržujete?

Za prvé, hledáme dobré obrázky Ze seriálu/filmu, který plánujeme natočit, pak prozkoumáme přesné místo. Pokud si během našeho výzkumu uvědomíme, že potřebujeme nějaká zvláštní povolení k návštěvě lokality, pracujeme na tom předem, protože to může zabrat spoustu času. To nám také dává čas zkontrolovat, zda natáčení na konkrétním místě nebude fungovat, a tak se posunout v dalších věcech. Ale pokud jde o žádost o povolení, jediná věc, která funguje, je mluvit s lidmi, kteří mají oční kontakt – například když jsme na místě, ukazujeme lidem naši minulou práci, aby si uvědomili, že jsme jen tady klikněte na obrázek. Ale v jednom případě, když jsme se chtěli vyfotit v restauraci ve Španělsku, prostě odmítli. Takže to je jeden z důvodů, proč se nám nedaří.

Investovali jste do projektu?

K dnešnímu dni nemáme žádné sponzory. Je to jen koníček, ve kterém využíváme svého koníčka peníze na cestování nebo fotit.

Řekněte nám něco o sobě – osobní i profesní?

Já jsem (Robin) strojní inženýr a Judith je novinářka, máme normální zaměstnání, kde vyděláváme peníze. V Německu je běžné vzít si 30 dní placené dovolené, kterou využíváme k cestování a focení. To je také důvod, proč se často snažíme znovu použít oblečení nebo upravit věci, které už máme, našetřené peníze na věci, které levněji neseženeme, například letenky.

Ano, mnoho lidí si myslí, že je to velmi drahý koníček, ale cestování je pro každého stejně drahé. Co ale děláme, je spojování dovolené s koníčkem – focením a nošením vypůjčeného oblečení; Není to tedy tak drahé, jak si všichni myslí. Ale výhoda pobytu v Evropě je v tom S autem můžete jezdit do mnoha zemí – Švýcarsko, Itálie, Francie a Dánsko, což je mnohem levnější než létání.

I když jste natočili mnoho filmových scén při různých příležitostech, stále musíte znovu vytvořit své kouzlo s bollywoodským filmem. Máte v plánu přidat nějaký film v hindštině do svého seznamu?

To je velmi dobrá otázka. Ale naše odpověď vás možná přiměje zvednout ruce – ještě nikdy jsme neviděli bollywoodský film! Upřímně, ani nevíme, kde to můžeme vidět. Možná nám můžete poslat velmi dobrý obrázek s mnoha dobrými scénami, které můžeme znovu vytvořit. To by byl dobrý způsob, jak naplánovat cestu do Indie.

Na čem aktuálně pracujete? Kdy očekáváme další příspěvek na vaší Instagramové stránce?

Judith: Zatím se nic neplánuje, ale v hlavě jsem si naplánoval cestu do Rakouska na natáčení scény z a James Bond Film, ke kterému potřebujeme sníh. Tak snad bude letošní zima opravdová. Ale pak sdílíme spoustu fotek, které jsme už klikli na našich předchozích cestách.

Měl jsem skvělé komentáře i od některých celebrit – jak se cítíte? Co je konečným cílem projektu?

Při koncipování natáčení se cítíme opravdu motivováni, když to všechno klapne – lokace, rekvizity, outfit. Druhá fáze nastává, když se rozhodneme fotky zveřejnit (což děláme s detaily), a dalším velkým motivátorem jsou komentáře našich sledujících. A když to komentuje celebrita, naše štěstí nezná mezí. Stejně jako Tom Cullen komentoval naše fotky, nemohli jsme tomu uvěřit, protože jsme byli tak mladí. Je to pro nás velmi zvláštní vzpomínka. Můžu si zvyknout. Jsme velmi hrdí na to, co jsme svým nápadem vybudovali.

Konečným cílem je znovu vytvořit některé scény z Jak poznám tvou matku A The Teorie velkého třesku, což není snadné. A také za návštěvu kontinentu – a klikání na nějaké fotky – v průběhu let.

