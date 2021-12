Marie Osmond debutovala na prvním místě v žebříčku Billboard Classic Crossover Albums s „Unexpected“

Mary Osmonds Unexpected, vydané prostřednictvím Oliveme LLC a BFD/The Orchard, debutovalo na prvním místě v žebříčku klasických crossover alb Billboard a na šestém místě v žebříčku klasických alb Billboard po vydání 10. prosince. Ve svém šestém desetiletí jako umělkyně pokračovala v dosahování milníků své kariéry s novým albem, které je nyní k dispozici na CD, vinylech a digitálních platformách. Kupte si nové album tady.

„Zatímco Osmondová na tomto novém albu posunula své vokály do pozoruhodných výšin, hudební ikona tak učinila kvůli fanouškům, kteří jí umožnili dosáhnout (lidí) vysoko.“ Unlimited byl také věnován Osmondovu otci, který povzbuzoval svou dceru, aby následovala svou vášeň a zpívala každý styl hudby, který milovala.

Umělkyně nominovaná na Grammy oslavila týden vydání svým vystoupením v GMA3 a poskytla dojemnou projekci filmu Louis Armstrong What a Wonderful World. Osmond se také připojil k „The Dr. Oz Show“ a předvedl „The Prayer“ s Danielem Emmettem, který se dostal do finále America’s Got Talent v „The Kelly Clarkson Show“.

Osmond oznámila album, které spoluprodukovala s Jerrym Williamsem a Davem Ritsasem, vydáním hlavního singlu „An Unexpected Ballad“ z písňového a tanečního hitu. S divadelními tituly, které zahrnují Annu Leonowensovou v broadwayské inscenaci Král a já, Osmond také hraje čísla z Into the Woods, West Side Story, The Sound of Music a dalších.

Neočekávané verše pro dobu, kdy hudba žila dál s úžasnými orchestry a dirigenty. Osmonda, který má za sebou 20 let operního výcviku, doprovází Symfonický orchestr hlavního města Prahy na albu, které obsahuje písně v italštině, francouzštině a češtině. „S jasností a nenuceným hlasovým tónem se Osmond pohybuje od silných po jemný (Parade)“ ve skladbách jako „Nessun Dorma“ z italské opery Turnadot.

Osmondův třetí sváteční film pro život, A Fiancé for Christmas, byl nedávno uveden jako součást každoročního seriálu It’s A Lifetime Great Lineup. Lifetime oslavila premiéru filmem Mary Osmond Merry Film Marathon, který zahrnuje její předchozí filmy Road Home for Christmas a The Christmas Edition. Vánoční snoubenec má být znovu vysílán 22. prosince.

Osmond strávil šest ikonických desetiletí v zábavním průmyslu jako úspěšný zpěvák, televizní umělec, herec, autor, podnikatel a veřejný mluvčí. Je zlatou a platinovou multi umělkyní, vítězkou CMA a má na svém kontě několik nejprodávanějších singlů a alb Billboard a tři bestsellery New York Times. Osmond přivítal miliony lidí po celém světě prostřednictvím televize, rádia, filmu, literatury, živých koncertů a Broadwaye.

