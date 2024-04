Nová studie naznačuje, že Uran a Neptun nejsou vyrobeny z toho, co jsme si mysleli

Astronomové dlouho věřili, že ledoví obři Uran a Neptun jsou bohatí na zmrzlou vodu. Nová studie však naznačuje, že může obsahovat také tuny metanového ledu.

Nálezy by mohly pomoci vyřešit záhadu, jak tyto ledové světy vznikly.

hodně o Uran A Neptune Dodnes se neví. Tyto obří ledové světy měly pouze jednoho návštěvníka, kosmickou loď Voyager 2, která kolem prolétla v 80. letech. Díky tomu mají vědci o složení ledových obrů jen mlhavou představu – například, že obsahují velké množství kyslíku, uhlíku a vodíku.

Aby se astronomové dozvěděli více o složení Uranu a Neptunu, vytvořili modely, které odpovídají fyzikálním vlastnostem měřeným Voyagerem 2 a pozemskými dalekohledy. Mnoho modelů předpokládá, že planety obsahují tenké obaly vodíku a hélia; Základní vrstva superionizované tlakové vody amoniak; A centrální skalnaté jádro. (Voda je to, co jim dává označení „ledový obr“.) Některé odhady naznačují, že Uran a Neptun 50 000krát větší množství vody V pozemských oceánech.

Autoři nové studie ale tvrdí, že tyto modely ignorují způsob, jakým se ledoví obři formovali. Když Uran a Neptun splynuly z oblaku prachu obklopujícího mladé slunce, pohltily nebo akretovaly objekty zvané planetesimály. Tým říká, že tyto planetesimály se podobají současným kometám, jako je 67P/Churyumov-Gerasimenko, které pocházejí z Kuiperova pásu, oblasti ledových těles ve tvaru koblihy mimo oběžnou dráhu Neptunu.

Uran může být plný měkkého metanu, ale to může potvrdit pouze orbitální mise. (Obrazový kredit: NASA)

Na rozdíl od ledových obrů, o kterých se předpokládá, že jsou bohatí na vodu, je značná část těchto planetesimálních těles bohatá na vodu. uhlík . Takže „jak může být vytvořen ledový obr ze stavebních bloků chudých na led?“ Řekl Uri Malamud hlavní autor studie a planetární vědec na Technion-Israel Institute of Technology.

Aby tento zdánlivý paradox vyřešili, postavili Malamud a jeho kolegové stovky tisíc modelů vnitřků Uranu a Neptunu. Algoritmus, který použili, „začíná přizpůsobením vhodného složení povrchu planety a postupně se propracuje až k centrálnímu bodu planety.“ Za hlavní složky zemního plynu považovali několik chemikálií, včetně železa, vody a metanu. Poté se pokusili určit, který model je nejpodobnější skutečným ledovým obrům, pokud jde o prvky, jako je poloměr a hmotnost.

Mezi různými modely, které postavili, astronomové zjistili, že ty, které obsahují metan, splňují jejich kritéria, kde metan – buď v pevných kouscích, nebo pod tlakem v měkkém stavu – tvoří silnou vrstvu mezi vodíkovým a heliovým obalem a vodní vrstvou. U některých modelů tvoří metan 10 % hmotnosti planety.

Tým zveřejnil své výsledky, které ještě nebyly recenzovány, na předtiskový server arXiv v březnu.

Tento metan je klíčem k vyřešení ledového paradoxu. Vědci uvedli, že led se mohl vytvořit, když vodík na rostoucích planetách chemicky reagoval s uhlíkem na mladých planetách, které se na planetách nahromadily. K takovým reakcím dochází za extrémně vysokých teplot a extrémně vysokého tlaku, milionkrát vyššího než tlak vzduchu, jaký zažíváme na Zemi. To jsou přesné podmínky, o kterých se vědci domnívají, že existovaly na rozvojových planetách.