Producent Final Fantasy říká, že seriál „bojuje“

Final Fantasy XVIProducent Naoki Yoshida byl velmi hlasitý o současném stavu Final Fantasy. V nedávném rozhovoru s inverzníŘekl, že dlouhotrvající RPG série nebyla příliš adaptabilní na námořní změny v herním průmyslu.

„Pokud jde o to, zda se Final Fantasy úspěšně přizpůsobí trendům v oboru, myslím, že série momentálně bojuje.“ řekl Yoshida. „Nyní jsme ve fázi, kdy dostáváme různé požadavky týkající se směru našeho herního designu.“

Final Fantasy XIV Původně bylo známé jako Obecná hra Když byl spuštěn v roce 2010. Hráči byli nešťastní a vývojářský tým také byla frustrovaná. Jakmile Yoshida převzal kormidlo jako nešťastný producent MMORPG, FFXIV test plné oživení. O hře se nyní mluví jako konkurent k svět plechovekA nejnovější rozšíření bylo tak předvídatelné, že Square Enix musel zastavit prodej ke zvládnutí zácpy. Je jedním z nejkvalifikovanějších lidí, kteří mluví o potřebě inovací v show. Jeho víra je jedním z důvodů, proč to vzal FFXVI v tmavší směr Z většiny Final Fantasy Hračky.

Zdá se, že Yoshida se snaží nastavit realistická očekávání pro sérii, což udělal dříve, aby to vysvětlil nedostatek, nedostatek, nedostatek Final Fantasy XVI Aktualizace. „Upřímně řečeno, bylo by nemožné splnit všechny tyto požadavky jedním titulem. Můj současný dojem je, že vše, co skutečně můžeme udělat, je vytvořit několik her a pokračovat ve vytváření toho nejlepšího, co v daný okamžik umíme,“ řekl Yoshida. inverzní.

Ale nebylo to všechno pošmourné a ponuré Final Fantasy. Mluvte o tom pozitivně FFXIVPotenciální dlouhověkost jako živá servisní hra. „Chci se o tom i nadále ujišťovat Final Fantasy XIV Mnozí na ni budou rádi vzpomínat jako na zábavnou hru, která jim poskytla ten nejlepší herní zážitek. Chci se také ujistit, že je stále v provozu po desítky let.“

Final Fantasy Může mít těžký boj, ale nezdá se, že by to Yoshida viděl jako špatnou věc. „Myslím, že jádrem práce je dostat zaplaceno za to, co ostatní lidé považují za otravné,“ řekl.

Yoshida je producent Final Fantasy XVI, další hlavní hra pro jednoho hráče v sérii. V závislosti na výrobci toho hra zvládne více „Zralá“ témata z předchozích položeknejspíš kvůli špatnému příjmu svého předchůdce Final Fantasy XV. byla hra Zpožděno kvůli epidemiiale Square Enix stanovilo datum vydání Léto 2023.