Rozvíjející se trhy klesají, protože banka se obává ozvěny ve východní Evropě

(Bloomberg) – Vlna globální averze k riziku vyvolaná obavami z evropského bankovního systému se v pátek přelila na rozvíjející se trhy a akcie a měny poprvé za čtyři dny klesly. Státní rizikové prémie vzrostly uprostřed spěchu za bezpečností.

Index MSCI Emerging Markets klesl o 0,7 %, což odpovídá týdennímu zisku, přičemž finanční akcie tvoří téměř třetinu poklesu. Investoři snižují svou expozici vůči bankám, které považují za zranitelné poté, co předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell a ministryně financí USA Janet Yellen uznali hrozby pro finanční systém. Akcie v Řecku a východní Evropě zaznamenaly jedny z největších ztrát.

Zpřísnění měnových podmínek v důsledku zvýšení úrokových sazeb ze strany globálních centrálních bank odhaluje skrytá slabá místa v bankovním systému bohatých zemí. Zatímco rozvíjející se trhy nejsou přímo ovlivněny, spěch s rizikem k bezpečným aktivům, jako je japonský jen a státní dluhopisy, vysává kapitál z těchto aktiv. Nejhůře si minulý týden vedly latinskoamerické akcie a africké dluhopisy.

Deutsche Bank ustupuje s návratem evropských bankovních obav

„Sentiment v tuto chvíli rozhodně vypadá křehce, ale pokud jde o rozvíjející se trhy, hrozba přímé nákazy je i nadále omezena,“ řekl Ivelo Veselinov, hlavní stratég společnosti Emso Asset Management v Londýně. „Pokud budou nadále narůstat obavy o bankovní sektory na rozvinutých trzích, nakonec to podnítí obavy z těžší formy globálního ekonomického poklesu, v tomto okamžiku by také mohl zasáhnout sentiment vůči rozvíjejícím se trhům.“

Benchmarky v Maďarsku, Polsku a České republice klesly o více než 2 %. Subindex finančních akcií rozvíjejících se trhů MSCI klesl nejvíce od 14. března, když se řecké banky připojily k výprodeji v celé západní Evropě. Alpha Services and Holdings, National Bank of Greece a Eurobank Ergasias Services and Holdings všechny klesly o více než 5 %. Na trhu dolarových dluhopisů investoři prodávali cenné papíry s vysokým výnosem, zejména z afrických zemí, jako je Egypt a Angola, zatímco nakupovali jména s vyšším ratingem z Jižní Koreje a Izraele.

Brazilské akcie se vyhnuly výprodeji a srovnávací index vzrostl téměř o 1 %.

Měnový index rozvojových zemí klesl pod svůj 50denní klouzavý průměr. Poptávka investorů s extra výnosem vlastnit dluhopisy rozvíjejících se trhů namísto amerických státních dluhopisů se podle údajů JPMorgan Chase & Co. zvýšila o 9 bazických bodů na 509. Tím se vymazal týdenní pokles spreadu.

Investoři se potáceli ze série bankrotů, které přiměly regulační orgány, aby zasáhly po celém světě, a vyvolaly volatilitu na globálních trzích.

Obchodníci s dluhopisy v pátek dumpingové sázky, že Federální rezervní systém v květnu zvýší úrokové sazby, a přidali k sázkám, že dalším posunem bude snížení sazeb již v červnu, když se Spojené státy blíží recesi. To pomáhá zmírnit výprodej dluhopisů rozvíjejících se trhů.

