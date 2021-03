Kmeny koronavirů z Kalifornie ve Velké Británii bojují o nadvládu

Ponurý koňský závod, který představuje pandemii USA COVID-19, byl omezen na konkurenci mezi dvěma tvrdohlavými kmeny koronavirů: Původní kalifornská varianta A Dovoz z Velké Británie.

Nové údaje vydané Centers for Disease Control and Prevention naznačují, že kalifornský kmen tvořil 13% všech testovaných vzorků koronaviru. Genetické sekvenování jako součást nového federálního programu Na konci února. Dalších 7% vzorků bylo kmenem ze Spojeného království

V obou verzích viru jsou vědci a zdravotníci na hraně, protože se šíří snadněji než jejich předchůdci a zdá se, že jsou méně zranitelní vůči některým lékům používaným k léčbě COVID-19. Kalifornský kmen také vykazoval známky rezistence k současné plodině vakcín COVID-19.

Studie ve skutečnosti zjistily, že je o 20% přenosnější než jiné varianty v širokém oběhu. Jeho zvýšená přenositelnost, schopnost zkrátit účinnost léčby a schopnost ovlivnit účinky vakcíny přiměly CDC tento týden vyhlásit místní kmen za „druh obav“.

Vědcům známý jako B.1.427 / B.1.429, explodoval v Kalifornii na podzim a na začátku zimy, kdy se stát potýkal s fatálním nárůstem prázdnin. Nyní převládá ve svém domovském státě a ve dvou ze svých sousedů. Od poloviny února byla zodpovědná 52% sekvenovaných vzorků pochází z Kalifornie, Data CDC ukazují, že 41% vzorků pochází z Nevady a 25% vzorků pochází z Arizony.

Ale britské plemeno mu dává šanci získat své peníze – s očekávaným dopadem, který se pohybuje od nejistých po velmi znepokojivé.

V lednu vědci z CDC předpověděli, že britská varianta Stane se dominantní V USA do března. Epidemiolog Letní Galloway Hlavní autor této zprávy ve středu uvedl, že pravděpodobně tvoří 20% až 30% dnes sekvenovaných vzorků.

Galloway uvedl, že CDC nemá ekvivalentní odhad prevalence kalifornské varianty.

Údaje o genetické sekvenci ukazují, že britská varianta, známá jako B.1.1.7, dosahuje pokroku v celé zemi a vyústila v několik místních ohnisek. Jeho zdokumentovaná přítomnost vzrostla ze 76 případů ve 12 státech na začátku ledna na 4 686 případů ve všech 50 státech a v okrese Columbia do konce února.

Předpokládá se, že proměnná B.1.1.7 je až o 50% přenositelnější než jiné široce cirkulující varianty a studie zveřejněná tento týden v časopise Nature naznačuje, že O 61% větší pravděpodobnost, že způsobí vážné onemocnění Nebo smrt.

Možnost, že může Další vedení Mávat Infekce ve Spojených státech vedly k intenzivnímu úsilí o rozšíření očkování.

Zároveň však mnoho státních guvernérů uvolňuje omezení nošení masek, stravování v restauracích a účast na velkých shromážděních.

Nové výsledky CDC byly vyzvány Dr. Eric Topol, Ředitel translačního institutu pro výzkum v Scripps v La Jolla, aby oznámil, že kalifornská proměnná je „na cestě ven“.

Skutečnost, že Spojené království má vyšší míru variantního přenosu než kalifornské plemeno, znamená, že toto plemeno „bude B.1.1.7 rychle vytlačeno“. V soutěži o dominanci populace „šířete pravidla“.

Tobol uvedl, že dvě další proměnné – jednu identifikovanou v Jižní Africe (nazývanou B.1.351) a druhou v Brazílii (P.1) pravděpodobně postihne stejný osud „protože nemají zvýšenou kapacitu šíření jako B.1.1. 7. “

Galloway uvedl, že ani jihoafrická, ani brazilská alternativa si ve Spojených státech moc nezískala. Zatímco oba byly také klasifikovány jako „proměnné vzbuzující obavy“, ani jeden z nich od ledna netvořil více než 0,05% případů geneticky analyzovaných koronavirů v zemi.

Avšak v Minnesotě, Michiganu a na Floridě způsobily náhlé výbuchy nových případů zahrnujících britskou alternativu nové výzvy pro úředníky veřejného zdraví, kteří se snaží ukončit epidemii masivními očkovacími kampaněmi. Tato ohniska naznačují, že odhady větší náchylnosti k přenosu viru B.1.1.7 nebyly nadhodnoceny.

V Ionii v Michiganu byla alternativa srdcem velkého ohniska v nápravném zařízení Bellamy Creek, kde bylo uvězněno 1600 vězňů.

9. února státní úředníci ohnisko uznali, protože se zdálo, že 80 vězňů bylo infikováno jediným zaměstnancem. Do středy, dokonce i poté, co zařízení přijalo rozsáhlý program testování, osobních ochranných prostředků a omezení pohybu, počet zraněných vzrostl na 425 vězňů a 26 zaměstnanců, uvedl Chris Goetz, mluvčí michiganského ministerstva oprav.

Všichni byli nakaženi britským typem, řekl Goetz.

V Minnesotě vypuknutí nemoci, která se objevila ve Velké Británii, zastavilo téměř všechny sporty mládeže v kraji Carver County a uvrhlo stát do krize, protože se znovuotevřela řadou aktivit.

9. ledna si stát všiml pěti případů v jihozápadním rohu. O něco více než dva měsíce později stát zjistil více než 250 případů ve více než dvou desítkách krajů v celém státě. Okres Carver zaznamenal od února do března celkový týdenní růst o 80% případů.

Kromě toho, že je nakažlivější, kmen byl také spojován s vyšší úmrtností, „zejména u starších osob a lidí se základními chorobami“. Dr .. Ruth Linfield Státní epidemiolog a lékařský ředitel na ministerstvu zdravotnictví v Minnesotě.

Zkušenosti z Minnesoty s variantou B.1.1.7 také vyvolaly obavy z její další vlastnosti: její zjevné schopnosti šíření a infikování dětí a mladých dospělých snadněji než u jiných plemen. V Minnesotě je třetina všech nových případů zaznamenána u lidí mladších 20 let.

Tento vzorec byl dokumentován vědci jinde, ale byla mu věnována menší pozornost.

“To, co jsme viděli, opravdu zapadá do tohoto obrazu, jak jsi tak nakažlivá,” řekl Linfield. Viděli jsme to mezi mladými sportovci a školami. A když jsme se podívali na týmy, měly opravdu vysokou rychlost útoku. “