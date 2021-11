Policie střílí slzným plynem a vodním dělem na demonstranty proti omezením COVID-19

Protesty proti novým belgickým omezením ohledně nového koronaviru v Bruselu se v neděli změnily v násilné, když policie použila slzný plyn a vodní děla proti demonstrantům, kteří stavěli barikády a házeli kameny a další předměty na bezpečnostní úředníky.

Belgické policejní orgány uvedly, že demonstrace přilákala více než 35 000 účastníků a vyústila v zastavení dopravy v mnoha ulicích a tunelech v centru města. Desetitisíce lidí demonstrovaly v centru Bruselu na protest proti novým vládním omezením souvisejícím s COVID-19, která byla zavedena v reakci na nedávný nárůst případů koronaviru, Sputnik zmíněno.

‚Svoboda! Svoboda! Demonstranti v Belgii skandovali „svobodu“.

Demonstranti se seřadili za velkým transparentem s nápisem „Společně za svobodu“ a pochodovali do kanceláří EU a skandovali „Svobodu! Svobodu! A zpívá antifašistickou píseňBella Chow„, AP zmíněno. Transparenty v davu sahaly od hesel krajní pravice až po duhové vlajky LGBT komunity.

Mnoho z odhadovaných 35 000 lidí, kteří se účastnili pochodu, už uprchlo, když se demonstrace změnila v násilnosti, stovky lidí házely kameny na policisty, rozbíjely auta a zapalovaly popelnice. Policie v reakci na demonstranty použila slzný plyn a vodní děla ve snaze obnovit pořádek.

Epicentrum pandemie COVID v Evropě: WHO

Světová zdravotnická organizace minulé pondělí prohlásila, že Evropa je epicentrem epidemie a je to jediný region s vysokou úmrtností na Covid-19. V mnoha zemích střední a východní Evropy, včetně Ukrajiny, Ruska, Rumunska, České republiky a Slovenska, zvýšil náhlý nárůst případů COVID-19 zátěž nemocnic. V posledních dnech se v evropských zemích konalo několik antivakcinačních shromáždění poté, co několik zemí zpřísnilo omezení týkající se koronaviru, včetně mandátů pro vakcíny. Během sobotních protestů v Haagu a dalších nizozemských městech policie po násilnostech předchozí noci zatkla více než 30 lidí. AP.

Belgičané protestují proti tomu, že jejich vláda stále častěji uplatňuje pověřovací listiny COVID-19, které jsou nyní vyžadovány pro vstup do různých veřejných prostor, včetně restaurací, kin a tělocvičen. Uprostřed čtvrté vlny COVID-19 ve středu belgická vláda zpřísnila omezení. Občané jsou nově povinni nosit roušky na všech veřejných místech s výjimkou škol, a to již od deseti let. Zaměstnavatelé byli povinni věnovat práci na dálku alespoň čtyři dny v týdnu.

(s agenturním vstupem, foto: AP)