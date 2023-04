Duben přináší několik žhavých novinek na Xboxu a PC a navíc nějaké doplňky Game Pass – v anketě tohoto týdne nás zajímá: Na která dubnová vydání Xboxu se nejvíce těšíte?

Je to rušný a vzrušující měsíc pro nová vydání na Xbox Series X | S, Xbox One a PC, která nabízí velká vydání jako Minecraft Legends a Star Wars Jedi: Survivor. Desetileté čekání končí s vydáním Dead Island 2 a nyní, když uplynulo období exkluzivity Sony, máme konečně šanci zahrát si Bethesda’s Ghostwire Tokyo. Everspace 2 navíc přichází na PC se slíbeným uvedením konzole v budoucnu a Xbox Game Pass přivítá The Last Case of Benedict Fox a jakákoli další překvapení, která se Microsoft rozhodne zvládnout.

V anketě tohoto týdne chceme vědět: Na která dubnová vydání Xboxu se nejvíce těšíte? Níže naleznete výběr z dubnových vydání, ale není to vyčerpávající seznam, takže bychom rádi věděli, zda existují nějaké další hry, které vás nadchly – dejte nám vědět hlasováním v anketě a podělte se o své názory v ty komentáře!