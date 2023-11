Hráči Baldur’s Gate 3 jsou rozděleni v tom, zda si Aradin zaslouží sympatie

Komunita Baldur’s Gate 3 je rozdělena v tom, zda si postava Aradina zaslouží jejich sympatie, či nikoli.

Aradin patří mezi nejvíce rozdělující NPC v BG3. Hráči se s postavou setkají v první kapitole, kde on a jeho posádka narazí na skupinu orků v Druid Grove. V závislosti na tom, jak se věci vyvinou, se může dobrodruh znovu objevit v kapitole 3.

Rozdělení vychází z několika kontroverzních bodů. Někteří hráči nemohou ignorovat jeho zaujatost, pokud jde o Tieflings. Jiní si myslí, že je příliš obětavý na to, aby byl dobrým vůdcem.

Existují však také hráči BG3, kteří považují Aradina a jeho bandu obchodníků za nadbytečné. Toto uvažování platí zejména pro výsledek konkrétního příběhu, který pro ty v Aradinině kruhu nekončí dobře.

A Uživatel Redditu Nedávno sdíleli snímek obrazovky Baldur’s Gate 3 se scénou, která je přiměla přemýšlet, co si myslí o dotyčném NPC.

Snímek obrazovky se pozastaví nad Aradinovým momentem lítosti, když poukazuje na to, že smlouva Nightsong nezmiňovala žádný konflikt s Gobliny. Kdyby věděl, co může očekávat, Aradin řekl, že by svou posádku připravil lépe. „Nemůžu uvěřit, že se cítím tak špatně pro toho chlapa ze všech lidí,“ komentoval Redditor.

Přihlásilo se několik dalších lidí, kteří řekli, že to cítí stejně. Jeden uživatel uvedl situaci na pravou míru tím, že upozornil na skutečnost, že karty byly od začátku složeny proti Aradenu.

„Představte si, že máte práci jako Merc v Baldur’s Gate. Nic moc bláznivého, jen najděte artefakt ve starověkém chrámu. Popadněte základy, sbalte si nějakou výbavu, schopnou posádku a můžete vyrazit… najednou jste“ uvízli jste v souboji typu Goblin Cult mezi některými… Druidy a Tieflingskými uprchlíky, váš Druidský průvodce není nikde k nalezení a polovina vaší posádky byla vyvražděna.

Zdá se, že ti, kteří se s Aradinem v kapitole 3 Baldur’s Gate 3 nesetkali, jsou k němu přátelštější. Jedna taková odpověď zní: „…nikdy jsem mu neřekl, kde je Nightsong. Je to sympatický emo chlap. Ten chlap právě ztratil partu svých kamarádů a ti, co přežili, jsou opravdový nepořádek.“

Mnoho fanoušků však říká, že jim byl Araden méně sympatický, když se s ním znovu setkali ve třetí kapitole. „No, ve třetím aktu by se mohl vloupat do vašeho hotelového pokoje a pokusit se vás zabít ve spánku. V tu chvíli mi připadal méně příbuzný,“ napsal jeden Redditor.

Další komentář ve vláknu ukazuje, jak hluboko sahá pohrdání některých lidí Aradinem. „Nenávidím Aradena a pokaždé ho po boji u brány v Emerald Grove praštím pěstí. Je fanatický vůči Tieflings a nakonec je vůdcem skupiny, která se zabila.“

Když nic jiného, ​​rozdílné názory na Araden dokazují sílu oceňovaného vyprávění BG3.