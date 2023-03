Gastroenterologové sdílejí první jídlo, které nikdy (nebo zřídka) nejedí

Proteinové tyčinky jsou zdravé, že? Zatímco některé – jako ty vyrobené ze skutečného ovoce a ořechů – jsou lepší než jiné, dr. Harmony Alison A Nikdy nejí vysoce zpracované potraviny, říká gastroenterolog z Tufts Medical Center. Zejména ultra zpracované proteinové tyčinky mohou vést k nadýmání a plynatosti. „Nikdy nejím „proteinové“ tyčinky. Bývají vysoce zpracované a obsahují spoustu přísad, které nevědí, co dělat.“ Stejné množství bílkovin můžete získat v šálku mléka nebo porci arašídového másla. , ořechy nebo semena. dýně.“

Existuje pár lidí, kteří snadno odmítnou pár kousků slaniny nebo klobásy, ale dr. Rabia de Latour A Gastroenterolog a odborný asistent medicíny na lékařské fakultě Grossmanovy univerzity v New Yorku se vyhýbají zpracovaným masům, jako je tato – a bohužel, lahůdky jsou také důležité. „Červené a zpracované maso má vyšší riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku,“ řekla. „Údaje spojovaly konzumaci červeného a zpracovaného masa čtyřikrát nebo vícekrát týdně s 20% zvýšeným rizikem rakoviny tlustého střeva.“

Pokud jste pravidelným konzumentem sody nebo jakéhokoli jiného typu slazeného nápoje, je na čase se tohoto zvyku vzdát. „I když mohou být na cestách snadné, tyto nápoje jsou spojovány také s chronickými onemocněními, jako je cukrovka a srdeční choroby. Simon C Mathews A Gastroenterolog ve společnosti Johns Hopkins a člen poradního sboru pro Vivant zdraví . „Kromě toho jsou často spojeny se spouštěním gastrointestinálních příznaků nadýmání, říhání a regurgitace, zvláště když jsou kombinovány v jejich sycených a kofeinových formách.“

Podle dr. Shilpa Groverová , Ředitel Gastrointestinálního onkologického programu v divizi gastroenterologie v Brigham and Women’s Hospital, Rafinované obiloviny nejsou dobré pro vaše střeva.

Studie, které hodnotily stravovací návyky, jasně ukazují, že vysoký příjem červeného a zpracovaného masa a rafinovaných obilovin je spojen se zvýšeným rizikem [inflammatory pouches in the digestive tract] Říká se tomu divertikulitida.“ Na rozdíl od toho, co se dříve myslelo, ořechy, kukuřice a popcorn Ne Spojeno se zvýšeným rizikem divertikulózy nebo komplikací, jako je divertikulitida nebo krvácení. „