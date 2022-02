Argentinští vědci objevili dinosaura s tenkými pažemi a tvrdou hlavou | dinosauři

Vědci v Argentina Objevili pozůstatky dosud neznámého druhu masožravého dinosaura, který žil asi před 70 miliony let a měl slabé paže a svou silnou hlavou možná odpuzoval svou kořist.

Fosilní lebka z období křídy dinosaurus, zvaný Guemesia ochoai, byl objeven v provincii Salta na severozápadě Argentiny. Pravděpodobně patřil do skupiny masožravých dinosaurů zvaných Apilisaurus, kteří chodili po dvou nohách a měli pouze břišní paže, dokonce kratší než u severoamerických dinosaurů, uvedli vědci.

Vědci uvedli, že krátké paže mohly Gomezii donutit spoléhat se na její silnou lebku a čelisti.

„Je velmi unikátní a zcela odlišný od ostatních masožravých dinosaurů, což nám umožňuje pochopit, že máme co do činění se zcela novým druhem,“ řekl Federico Agnolin, hlavní autor studie o dinosaurech publikované v Journal of Vertebrate Paleontology a výzkumník s Agentuře Reuters to řekla Argentinská národní vědecká rada.

Zvíře, potenciálně mládě, žilo několik milionů let předtím, než asteroid dopadl na mexický poloostrov Yucatán a zhruba před 66 miliony let vyhladil asi tři čtvrtiny druhů na Zemi včetně dinosaurů.

Vědci se domnívají, že aplesaurus se potuloval po území dnešní Afriky, Jižní Ameriky a Indie a desítky exemplářů byly vykopány dříve v roce Argentina Téměř všechny jsou v jižní Patagonii, daleko od místa nálezu Gimécie.

„Víme, že měl velmi ostrý čich a krátkozrakost,“ řekl Agnolin a všiml si, že bude chodit vzpřímeně na svých velkých nohách s tvrdou lebkou.

„Někteří vědci si myslí, že to může znamenat, že zvíře loví svou kořist nabíjením hlavy,“ dodal Agnolin.

Tento objev přispívá k pověsti Argentiny jako pokladnice fosílií dinosaurů a dalších prehistorických tvorů.

Guemesia je pojmenována podle argentinského hrdiny nezávislosti Martina Miguela de Guemese a Javiera Ochoa, pracovníka muzea, který objev učinil.