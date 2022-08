Zahájení národní banky: Simona Halepová porazila Coco Gauff, Casper Rudd porazil domácí Felix Auger-Aliassime

Dvojnásobná šampionka Simona Halepová porazila Coco Gauffovou 6-4, 7-6 (2), aby se dostala do semifinále na National Bank Open.

Třicetiletá Halepová z Rumunska vyhrála podnik v Montrealu v letech 2016 a 2018. Utká se se sedmou nasazenou Jessicou Pegulaovou, vítězkou 6:3, 6:3 nad Yulií Putincevovou z Kazachstánu.

15. nasazená Halepová vede 4:0 proti Američance 10leté Gauffové.

Brazilka Beatrice Haddad vyřadila v noční session 12. nasazenou Mayu ze Švýcarska Belindy Bencic 2-6, 6-3, 6-3. Haddad Maya ve čtvrtek porazil vedoucího Poláka Iga Swiateka.

V pozdním zápase se česká 14. nasazená Karolína Plíšková utkala s Číňankou Zheng Chenwen.

Rudd porazí Augera Eliassima

Čtvrtý nasazený Nor Kasper Ruud porazil ve čtvrtfinále turnaje National Bank Open domácího favorita Felixe Augera-Aliassime 6-1 6-2.

„Byl to jeden z těch dnů, kdy všechno šlo v jeden prospěch a naštěstí to bylo v mém nejlepším zájmu,“ řekl Rudd poté, co se v této sezóně dostal do semifinále Masters 1000.

Udělejte za to 6️⃣ Masters 1000 SF Tweet vložit 👏 Auger-Aliassime dal své kariéře jednostrannou prohru vítězstvím 6-1, 6-2 v Montrealu.#OBN22 pic.twitter.com/D530IVe5sx Tenisová televize 12. srpna 2022

Šestý nasazený Auger-Aliassime se dopustil 21 nevynucených chyb, zatímco Ruud pouze osmi.

Auger-Aliassime řekl: „První dva (já) zápasy byly dobré, některé pozitivní věci.

„Nikdy jsem si nemyslel, že to dnes skončí takhle.“ Rudd narazí na osmého nasazeného Polska Huberta Hurkacze 7:6 (4), 6:7 (5), 6:1 nad Australanem Nickem Kyrgiosem.

Ve večerní části porazil Brit Daniel Evans Američana Tommy Ball 1-6, 6-3, 6-4 a Španěl Pablo Carreno Busta vedl nad britským kvalifikantem Jackem Draperem 7-6 (4), 6-1.