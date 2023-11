Jourová, výkonná ředitelka EU, uvedla, že bez Ukrajiny nebyly žádné rozhovory o Ukrajině

Místopředsedkyně Evropské komise v úterý prohlásila, že považuje jakákoli jednání o válce na Ukrajině, která nezahrnují Kyjev nebo nezahrnují, aby se země vzdala území, za „nepřijatelná“.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová také uvedla, že by byla „zklamaná“, pokud by summit lídrů EU ve dnech 14. až 15. prosince odmítl souhlasit s návrhy na větší finanční pomoc Kyjevu a doporučením zahájit přístupová jednání s Ukrajinou.

Česká eurokomisařka, která své zemi pomáhá se vstupem do EU téměř 20 let, nabídla Kyjevu soucit, když připomněla, jak těžké je splnit požadavky pro vstup do EU.

Řekla, že Ukrajina za prezidenta Volodymyra Zelenského je konečně připravena překonat bující korupci.

Odmítla ale spekulovat o tom, zda Maďarsko v prosinci zruší své veto ohledně peněz přidělených Kyjevu a zahájí rozhovory o členství s tím, že probíhá „velmi intenzivní“ diplomatické úsilí, aby přesvědčilo premiéra Viktora Orbána.

Řekla, že letos Komise přijme návrh zákona Evropské unie o použití výnosů ve výši asi 200 miliard eur ze zmrazených ruských aktiv ve prospěch Ukrajiny. Řekla, že k tomu, aby to fungovalo, je zapotřebí jednomyslná podpora všech 27 zemí EU.

