Příznivci Kylea Rittenhouse zveřejňují hru o hromadném zabíjení jeho kritiků

Často píšu o videohrách a politice, ale dnes je to jeden z prvních případů, kdy jsem zjistil, že tyto dva zájmy jsou kompatibilní – a přál bych si, aby nebyly. Setkali jste se někdy s médiem, které je prostě zlé? Něco s tak špatnou zpětnou vazbou, až se vám z toho svírá žaludek? Lituji, že vás musím upozornit Byl zproštěn vinynezávislá hra vydaná vývojářem Nordic Empire (povzdech), která vám umožní hrát jako Kyle Rittenhouse, který dělá jedinou věc, kterou je známý: střílí nevinné.

Není hned jasné, na koho je tato hra zaměřena. Je to určeno pro alt-right, aby si mohli hrát a samolibě si hladit vousy? Má to „liberoly“ rozzlobit? Hodnocení na Steamu umožňuje nahlédnout do myšlení nejnadšenějších hráčů: hraním se stávají součástí tajného klubu a mohou se považovat za lepší než ti, kteří nemají na srandu. Právě teď je jádrem celého online krajně pravicového hnutí a rozrostlo se do tak kritického množství, že nezávislé skupiny vývojářů se jmény zjevně bělošské nadřazenosti mohou získat tisíce s minimálním úsilím, pokud vám umožní zastřelit někoho, kdo nese vlajku Antifa. .

Naštěstí Nordic Empire od vydání Acquitted z roku 2022 ještě nevyrobilo další hru. Bohužel, protože hry Infekce '88 (Chápete?) Nesou své dědictví. Pokud chcete opravdu dobrou politickou hru, hrajte místo toho Disco Elysium.