Blinken v Manile, jak roste napětí v Jihočínském moři

před 2 hodinami

Vody Manilského zálivu zasahují do Jihočínského moře, kde jsou Filipíny jednou z několika asijských zemí, které uvízly ve sporech s Pekingem o území, obchodní cesty a námořní oblasti.

Spojené státy považují námořní aktivity Číny za součást obtěžovací kampaně proti svým sousedům. Washington má s Filipínami dlouhodobou obrannou smlouvu a již dříve uvedl, že zabrání jakémukoli ozbrojenému útoku na filipínské lodě. To by vyvolalo vzájemné obranné závazky USA „.

Blinkenův výlet do země bude také vnímán jako další objetí pana Marcose, syna svrženého diktátora Ferdinanda Marcose, amerického spojence, který vládl dvě desetiletí až do poloviny 80. let. Jeho vládu si pamatují léta vojenské vlády, zatýkání a mučení disidentů a bující korupce, která stát stála odhadem 10 miliard dolarů.